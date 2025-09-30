https://ria.ru/20250930/sotspaket-2045294496.html
Опрос показал, сколько работодателей в России предоставляют соцпакет
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Социальный пакет своим работникам предоставляют 76% работодателей в России, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть у РИА Новости. "Семьдесят шесть процентов опрошенных работодателей отметили, что предоставляют социальные пакеты работникам", - говорится в исследовании. Согласно данным, 68% респондентов считают главной целью социального пакета повышение лояльности и вовлеченности сотрудников. Для 58% участников опроса важна поддержка и защита работников сама по себе, а повышение мотивации и производительности работников выделяют 47%. "Удержание сотрудников является приоритетом для 32% опрошенных, в то время как привлечение наиболее квалифицированных соискателей и усиление HR-бренда компании отметили по 21% респондентов. Снижение выгорания сотрудников считают целью 16% опрошенных. Однако 11% респондентов не ставят конкретных задач при внедрении соцпакета", - уточнили в данных. Исследование, в котором поучаствовали 300 представителей российского бизнеса, проводилось с 28 августа по 8 сентября.
