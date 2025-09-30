Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько работодателей в России предоставляют соцпакет - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/sotspaket-2045294496.html
Опрос показал, сколько работодателей в России предоставляют соцпакет
Опрос показал, сколько работодателей в России предоставляют соцпакет - РИА Новости, 30.09.2025
Опрос показал, сколько работодателей в России предоставляют соцпакет
Социальный пакет своим работникам предоставляют 76% работодателей в России, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T09:16:00+03:00
2025-09-30T09:16:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446971_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_fea4ebae7ed76ed5d728f69cf2992700.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Социальный пакет своим работникам предоставляют 76% работодателей в России, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть у РИА Новости. "Семьдесят шесть процентов опрошенных работодателей отметили, что предоставляют социальные пакеты работникам", - говорится в исследовании. Согласно данным, 68% респондентов считают главной целью социального пакета повышение лояльности и вовлеченности сотрудников. Для 58% участников опроса важна поддержка и защита работников сама по себе, а повышение мотивации и производительности работников выделяют 47%. "Удержание сотрудников является приоритетом для 32% опрошенных, в то время как привлечение наиболее квалифицированных соискателей и усиление HR-бренда компании отметили по 21% респондентов. Снижение выгорания сотрудников считают целью 16% опрошенных. Однако 11% респондентов не ставят конкретных задач при внедрении соцпакета", - уточнили в данных. Исследование, в котором поучаствовали 300 представителей российского бизнеса, проводилось с 28 августа по 8 сентября.
https://ria.ru/20250502/sotrudniki-2014644138.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446971_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_ab6d4b3c2653617848dcca7abd579b8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Опрос показал, сколько работодателей в России предоставляют соцпакет

В России 76 процентов работодателей предоставляют социальный пакет

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Социальный пакет своим работникам предоставляют 76% работодателей в России, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть у РИА Новости.
«
"Семьдесят шесть процентов опрошенных работодателей отметили, что предоставляют социальные пакеты работникам", - говорится в исследовании.
Согласно данным, 68% респондентов считают главной целью социального пакета повышение лояльности и вовлеченности сотрудников. Для 58% участников опроса важна поддержка и защита работников сама по себе, а повышение мотивации и производительности работников выделяют 47%.
"Удержание сотрудников является приоритетом для 32% опрошенных, в то время как привлечение наиболее квалифицированных соискателей и усиление HR-бренда компании отметили по 21% респондентов. Снижение выгорания сотрудников считают целью 16% опрошенных. Однако 11% респондентов не ставят конкретных задач при внедрении соцпакета", - уточнили в данных.
Исследование, в котором поучаствовали 300 представителей российского бизнеса, проводилось с 28 августа по 8 сентября.
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Более половины работодателей имеют бесполезных сотрудников в штате
2 мая, 07:33
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала