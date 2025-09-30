Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури в октябре 2025: расписание на месяц по дням и часам
15:56 30.09.2025
Прогноз магнитных бурь в октябре 2025 года
Магнитные бури в октябре 2025: расписание на месяц по дням и часам
Прогноз магнитных бурь в октябре 2025 года
Магнитные бури в октябре — обзор геомагнитной обстановки: активность Солнца, прогноз по дням и влияние на самочувствие — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T15:56:00+03:00
2025-09-30T16:06:00+03:00
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Магнитные бури в октябре — обзор геомагнитной обстановки: активность Солнца, прогноз по дням и влияние на самочувствие — в материале РИА Новости. Магнитные бури в октябре По предварительным прогнозам, октябрь продемонстрирует в основном чередование спокойных периодов и ряда дней с умеренной геомагнитной активностью, причинами которых в модельном сценарии являются проходящие корональные выбросы и высокоскоростные потоки солнечного ветра. Активный период придется на 2 октября, после него ожидаются спокойные или умеренные выбросы. Расписание магнитных бурь на октябрь по дням Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ приводит следующий прогноз: Показатель геомагнитного индекса в октябре не превысит уровня G1, что говорит о слабом характере предстоящих магнитных бурь. График магнитных бурь на октябрь по городам График влияния прогнозируемых магнитных бурь на ряд крупных городов России выглядит следующим образом: Что такое магнитные бури Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце, коронарными выбросами или высокоскоростными потоками солнечного ветра. Их интенсивность обычно описывают индексом Kp (0–9). Индекс Kp ≥ 5 говорит о предстоящей магнитной буре. Это природное явление может оказывать влияние на радиосвязь, спутники, навигацию, вызывать колебания напряжения в энергосетях и ухудшать самочувствие метеочувствительных людей. Как магнитные бури влияют на человека Прямого и однозначно доказанного воздействия магнитных бурь на здоровье человека нет, но метеозависимые люди в дни сильной геомагнитной активности обычно отмечают у себя ухудшение самочувствия. Рекомендации для чувствительных людей и водителей: - Люди с хроническими заболеваниями (сердечно‑сосудистыми, неврологическими): в дни повышенной геомагнитной активности возможны головные боли, нарушения сна, обострения хронических недугов. Рекомендуется заранее подготовить лекарства и стараться избегать интенсивных физических нагрузок. - Водителям и операторам навигационных систем: при Kp≥5 возможны проблемы с GPS/ГЛОНАСС, сигналами HF. Планируйте запасные схемы навигации. Энергетика и связь: у систем с чувствительным оборудованием — рекомендуется проверить защиту и резервирование, необходимо подготовиться к кратковременным перепадам напряжения. При Kp≥6 полярные сияния могут наблюдаться на более низких широтах, чем обычно.
Прогноз магнитных бурь в октябре 2025 года

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Магнитные бури в октябре — обзор геомагнитной обстановки: активность Солнца, прогноз по дням и влияние на самочувствие — в материале РИА Новости.
Магнитные бури в октябре

По предварительным прогнозам, октябрь продемонстрирует в основном чередование спокойных периодов и ряда дней с умеренной геомагнитной активностью, причинами которых в модельном сценарии являются проходящие корональные выбросы и высокоскоростные потоки солнечного ветра.
Активный период придется на 2 октября, после него ожидаются спокойные или умеренные выбросы.

Расписание магнитных бурь на октябрь по дням

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ приводит следующий прогноз:
  • с 7 по 11, а также с 14 по 25 октября Kp-индекс не дорастет до четверки, что говорит о стабильной магнитосфере.
  • 1 , с 3 по 6, 12-13 и 26 октября прогнозируется повышение Kp-индекса до 4.
  • 2 сентября он может достигнуть отметки 5 — типичного проявления магнитной бури.
Показатель геомагнитного индекса в октябре не превысит уровня G1, что говорит о слабом характере предстоящих магнитных бурь.

График магнитных бурь на октябрь по городам

График влияния прогнозируемых магнитных бурь на ряд крупных городов России выглядит следующим образом:

Город

Возбужденная магнитосфера в октябре

Слабая геомагнитная буря в октябре

Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград, Хабаровск и другие

2

1, 3-6, 12-13, 26

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце, коронарными выбросами или высокоскоростными потоками солнечного ветра. Их интенсивность обычно описывают индексом Kp (0–9). Индекс Kp ≥ 5 говорит о предстоящей магнитной буре. Это природное явление может оказывать влияние на радиосвязь, спутники, навигацию, вызывать колебания напряжения в энергосетях и ухудшать самочувствие метеочувствительных людей.

Как магнитные бури влияют на человека

Прямого и однозначно доказанного воздействия магнитных бурь на здоровье человека нет, но метеозависимые люди в дни сильной геомагнитной активности обычно отмечают у себя ухудшение самочувствия.
Рекомендации для чувствительных людей и водителей:
- Люди с хроническими заболеваниями (сердечно‑сосудистыми, неврологическими): в дни повышенной геомагнитной активности возможны головные боли, нарушения сна, обострения хронических недугов. Рекомендуется заранее подготовить лекарства и стараться избегать интенсивных физических нагрузок.
- Водителям и операторам навигационных систем: при Kp≥5 возможны проблемы с GPS/ГЛОНАСС, сигналами HF. Планируйте запасные схемы навигации.
Энергетика и связь: у систем с чувствительным оборудованием — рекомендуется проверить защиту и резервирование, необходимо подготовиться к кратковременным перепадам напряжения.
При Kp≥6 полярные сияния могут наблюдаться на более низких широтах, чем обычно.
