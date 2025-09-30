https://ria.ru/20250930/solntse-2045389973.html
Прогноз магнитных бурь в октябре 2025 года
Магнитные бури в октябре 2025: расписание на месяц по дням и часам
Прогноз магнитных бурь в октябре 2025 года
Магнитные бури в октябре — обзор геомагнитной обстановки: активность Солнца, прогноз по дням и влияние на самочувствие — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T15:56:00+03:00
2025-09-30T15:56:00+03:00
2025-09-30T16:06:00+03:00
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021109769_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cfa9f2046c530174db122b0cc1031c41.png
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Магнитные бури в октябре — обзор геомагнитной обстановки: активность Солнца, прогноз по дням и влияние на самочувствие — в материале РИА Новости. Магнитные бури в октябре По предварительным прогнозам, октябрь продемонстрирует в основном чередование спокойных периодов и ряда дней с умеренной геомагнитной активностью, причинами которых в модельном сценарии являются проходящие корональные выбросы и высокоскоростные потоки солнечного ветра. Активный период придется на 2 октября, после него ожидаются спокойные или умеренные выбросы. Расписание магнитных бурь на октябрь по дням Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ приводит следующий прогноз: Показатель геомагнитного индекса в октябре не превысит уровня G1, что говорит о слабом характере предстоящих магнитных бурь. График магнитных бурь на октябрь по городам График влияния прогнозируемых магнитных бурь на ряд крупных городов России выглядит следующим образом: Что такое магнитные бури Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце, коронарными выбросами или высокоскоростными потоками солнечного ветра. Их интенсивность обычно описывают индексом Kp (0–9). Индекс Kp ≥ 5 говорит о предстоящей магнитной буре. Это природное явление может оказывать влияние на радиосвязь, спутники, навигацию, вызывать колебания напряжения в энергосетях и ухудшать самочувствие метеочувствительных людей. Как магнитные бури влияют на человека Прямого и однозначно доказанного воздействия магнитных бурь на здоровье человека нет, но метеозависимые люди в дни сильной геомагнитной активности обычно отмечают у себя ухудшение самочувствия. Рекомендации для чувствительных людей и водителей: - Люди с хроническими заболеваниями (сердечно‑сосудистыми, неврологическими): в дни повышенной геомагнитной активности возможны головные боли, нарушения сна, обострения хронических недугов. Рекомендуется заранее подготовить лекарства и стараться избегать интенсивных физических нагрузок. - Водителям и операторам навигационных систем: при Kp≥5 возможны проблемы с GPS/ГЛОНАСС, сигналами HF. Планируйте запасные схемы навигации. Энергетика и связь: у систем с чувствительным оборудованием — рекомендуется проверить защиту и резервирование, необходимо подготовиться к кратковременным перепадам напряжения. При Kp≥6 полярные сияния могут наблюдаться на более низких широтах, чем обычно.
https://ria.ru/20250930/burya-2045312477.html
https://ria.ru/20250929/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021109769_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0c122881fa0da1ac12efd7be2ffb6d64.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Магнитные бури в октябре — обзор геомагнитной обстановки: активность Солнца, прогноз по дням и влияние на самочувствие — в материале РИА Новости.
По предварительным прогнозам, октябрь продемонстрирует в основном чередование спокойных периодов и ряда дней с умеренной геомагнитной активностью, причинами которых в модельном сценарии являются проходящие корональные выбросы и высокоскоростные потоки солнечного ветра.
Активный период придется на 2 октября, после него ожидаются спокойные или умеренные выбросы.
Расписание магнитных бурь на октябрь по дням
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ приводит следующий прогноз:
- с 7 по 11, а также с 14 по 25 октября Kp-индекс не дорастет до четверки, что говорит о стабильной магнитосфере.
- 1 , с 3 по 6, 12-13 и 26 октября прогнозируется повышение Kp-индекса до 4.
- 2 сентября он может достигнуть отметки 5 — типичного проявления магнитной бури.
Показатель геомагнитного индекса в октябре не превысит уровня G1, что говорит о слабом характере предстоящих магнитных бурь.
График магнитных бурь на октябрь по городам
График влияния прогнозируемых магнитных бурь на ряд крупных городов России выглядит следующим образом:
Город
Возбужденная магнитосфера в октябре
Слабая геомагнитная буря в октябре
Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград, Хабаровск и другие
2
1, 3-6, 12-13, 26
Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце, коронарными выбросами или высокоскоростными потоками солнечного ветра. Их интенсивность обычно описывают индексом Kp (0–9). Индекс Kp ≥ 5 говорит о предстоящей магнитной буре. Это природное явление может оказывать влияние на радиосвязь, спутники, навигацию, вызывать колебания напряжения в энергосетях и ухудшать самочувствие метеочувствительных людей.
Как магнитные бури влияют на человека
Прямого и однозначно доказанного воздействия магнитных бурь на здоровье человека нет, но метеозависимые люди в дни сильной геомагнитной активности обычно отмечают у себя ухудшение самочувствия.
Рекомендации для чувствительных людей и водителей:
- Люди с хроническими заболеваниями (сердечно‑сосудистыми, неврологическими): в дни повышенной геомагнитной активности возможны головные боли, нарушения сна, обострения хронических недугов. Рекомендуется заранее подготовить лекарства и стараться избегать интенсивных физических нагрузок.
- Водителям и операторам навигационных систем: при Kp≥5 возможны проблемы с GPS/ГЛОНАСС, сигналами HF. Планируйте запасные схемы навигации.
Энергетика и связь: у систем с чувствительным оборудованием — рекомендуется проверить защиту и резервирование, необходимо подготовиться к кратковременным перепадам напряжения.
При Kp≥6 полярные сияния могут наблюдаться на более низких широтах, чем обычно.