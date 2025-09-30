Прогноз магнитных бурь в октябре 2025 года

https://ria.ru/20250930/solntse-2045389973.html

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Магнитные бури в октябре — обзор геомагнитной обстановки: активность Солнца, прогноз по дням и влияние на самочувствие — в материале РИА Новости. Магнитные бури в октябре По предварительным прогнозам, октябрь продемонстрирует в основном чередование спокойных периодов и ряда дней с умеренной геомагнитной активностью, причинами которых в модельном сценарии являются проходящие корональные выбросы и высокоскоростные потоки солнечного ветра. Активный период придется на 2 октября, после него ожидаются спокойные или умеренные выбросы. Расписание магнитных бурь на октябрь по дням Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ приводит следующий прогноз: Показатель геомагнитного индекса в октябре не превысит уровня G1, что говорит о слабом характере предстоящих магнитных бурь. График магнитных бурь на октябрь по городам График влияния прогнозируемых магнитных бурь на ряд крупных городов России выглядит следующим образом: Что такое магнитные бури Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце, коронарными выбросами или высокоскоростными потоками солнечного ветра. Их интенсивность обычно описывают индексом Kp (0–9). Индекс Kp ≥ 5 говорит о предстоящей магнитной буре. Это природное явление может оказывать влияние на радиосвязь, спутники, навигацию, вызывать колебания напряжения в энергосетях и ухудшать самочувствие метеочувствительных людей. Как магнитные бури влияют на человека Прямого и однозначно доказанного воздействия магнитных бурь на здоровье человека нет, но метеозависимые люди в дни сильной геомагнитной активности обычно отмечают у себя ухудшение самочувствия. Рекомендации для чувствительных людей и водителей: - Люди с хроническими заболеваниями (сердечно‑сосудистыми, неврологическими): в дни повышенной геомагнитной активности возможны головные боли, нарушения сна, обострения хронических недугов. Рекомендуется заранее подготовить лекарства и стараться избегать интенсивных физических нагрузок. - Водителям и операторам навигационных систем: при Kp≥5 возможны проблемы с GPS/ГЛОНАСС, сигналами HF. Планируйте запасные схемы навигации. Энергетика и связь: у систем с чувствительным оборудованием — рекомендуется проверить защиту и резервирование, необходимо подготовиться к кратковременным перепадам напряжения. При Kp≥6 полярные сияния могут наблюдаться на более низких широтах, чем обычно.

