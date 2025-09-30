Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/sklad-2045303935.html
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.09.2025
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в ДНР
Операторы FPV-дронов совместно с расчётом гаубицы "Мста-Б" 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами и багги... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T10:05:00+03:00
2025-09-30T10:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_0:125:2085:1298_1920x0_80_0_0_f052edd956e3ed8c8613200b7dc1df9a.jpg
ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов совместно с расчётом гаубицы "Мста-Б" 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами и багги ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны. "В ходе активных боевых действий на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции расчёт 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожил склад с боеприпасами вооружённых сил Украины. Разведка обнаружила склад противника и передала координаты расчёту гаубицы. Первым попаданием склад был уничтожен, произошла детонация хранимого боекомплекта", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны добавили, что операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии также уничтожили автотранспорт багги, который противник использовал для ротации, лишив его средства передвижения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_94:0:1991:1423_1920x0_80_0_0_b3076e7e6df20d48ff3c3d205c10f856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили склад с боеприпасами и багги ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов совместно с расчётом гаубицы "Мста-Б" 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами и багги ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В ходе активных боевых действий на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции расчёт 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожил склад с боеприпасами вооружённых сил Украины. Разведка обнаружила склад противника и передала координаты расчёту гаубицы. Первым попаданием склад был уничтожен, произошла детонация хранимого боекомплекта", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны добавили, что операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии также уничтожили автотранспорт багги, который противник использовал для ротации, лишив его средства передвижения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала