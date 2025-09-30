https://ria.ru/20250930/sklad-2045303935.html

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в ДНР

2025-09-30T10:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов совместно с расчётом гаубицы "Мста-Б" 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами и багги ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны. "В ходе активных боевых действий на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции расчёт 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожил склад с боеприпасами вооружённых сил Украины. Разведка обнаружила склад противника и передала координаты расчёту гаубицы. Первым попаданием склад был уничтожен, произошла детонация хранимого боекомплекта", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны добавили, что операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии также уничтожили автотранспорт багги, который противник использовал для ротации, лишив его средства передвижения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

