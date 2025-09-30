Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после падения крана на стройке под Уфой
14:51 30.09.2025
СК начал проверку после падения крана на стройке под Уфой
СК начал проверку после падения крана на стройке под Уфой
Кран на стройке под Уфой мог упасть на рабочих из-за нарушения правил безопасности, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
УФА, 30 сен - РИА Новости. Кран на стройке под Уфой мог упасть на рабочих из-за нарушения правил безопасности, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Ранее в МЧС региона сообщали, что на стройплощадке в посёлке Миловка Уфимского района во время сбора башенного крана произошло падение конструкции. Пострадали пять рабочих, они госпитализированы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. "Уфимским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике Башкортостан организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), по факту травмирования рабочих на строительной площадке в селе Миловка", - сообщает СУСК РФ по региону. Отмечается, что на месте происшествия работают следователи СК совместно с оперативниками МВД, а также экстренными службами. "В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение соблюдения требований безопасности при проведении строительных работ, а также будет исследовано техническое состояние оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.
СК начал проверку после падения крана на стройке под Уфой

СК проводит проверку после падения крана на рабочих на стройплощадке в Башкирии

УФА, 30 сен - РИА Новости. Кран на стройке под Уфой мог упасть на рабочих из-за нарушения правил безопасности, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Ранее в МЧС региона сообщали, что на стройплощадке в посёлке Миловка Уфимского района во время сбора башенного крана произошло падение конструкции. Пострадали пять рабочих, они госпитализированы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.
"Уфимским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике Башкортостан организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), по факту травмирования рабочих на строительной площадке в селе Миловка", - сообщает СУСК РФ по региону.
Отмечается, что на месте происшествия работают следователи СК совместно с оперативниками МВД, а также экстренными службами.
"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение соблюдения требований безопасности при проведении строительных работ, а также будет исследовано техническое состояние оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.
