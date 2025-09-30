https://ria.ru/20250930/sk-2045382134.html

СК начал проверку после падения крана на стройке под Уфой

СК начал проверку после падения крана на стройке под Уфой - РИА Новости, 30.09.2025

СК начал проверку после падения крана на стройке под Уфой

Кран на стройке под Уфой мог упасть на рабочих из-за нарушения правил безопасности, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T14:51:00+03:00

2025-09-30T14:51:00+03:00

2025-09-30T14:51:00+03:00

происшествия

россия

уфа

уфимский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045380643_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_19fcf27024e51c2da19192bc70e61011.jpg

УФА, 30 сен - РИА Новости. Кран на стройке под Уфой мог упасть на рабочих из-за нарушения правил безопасности, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Ранее в МЧС региона сообщали, что на стройплощадке в посёлке Миловка Уфимского района во время сбора башенного крана произошло падение конструкции. Пострадали пять рабочих, они госпитализированы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. "Уфимским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике Башкортостан организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), по факту травмирования рабочих на строительной площадке в селе Миловка", - сообщает СУСК РФ по региону. Отмечается, что на месте происшествия работают следователи СК совместно с оперативниками МВД, а также экстренными службами. "В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение соблюдения требований безопасности при проведении строительных работ, а также будет исследовано техническое состояние оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20250918/zabaykale-2042675308.html

россия

уфа

уфимский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, уфа, уфимский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)