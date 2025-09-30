https://ria.ru/20250930/sk-2045382134.html
СК начал проверку после падения крана на стройке под Уфой
СК начал проверку после падения крана на стройке под Уфой - РИА Новости, 30.09.2025
СК начал проверку после падения крана на стройке под Уфой
Кран на стройке под Уфой мог упасть на рабочих из-за нарушения правил безопасности, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 30.09.2025
УФА, 30 сен - РИА Новости. Кран на стройке под Уфой мог упасть на рабочих из-за нарушения правил безопасности, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Ранее в МЧС региона сообщали, что на стройплощадке в посёлке Миловка Уфимского района во время сбора башенного крана произошло падение конструкции. Пострадали пять рабочих, они госпитализированы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. "Уфимским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике Башкортостан организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), по факту травмирования рабочих на строительной площадке в селе Миловка", - сообщает СУСК РФ по региону. Отмечается, что на месте происшествия работают следователи СК совместно с оперативниками МВД, а также экстренными службами. "В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение соблюдения требований безопасности при проведении строительных работ, а также будет исследовано техническое состояние оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.
Происшествия, Россия, Уфа, Уфимский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
