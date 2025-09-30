Рейтинг@Mail.ru
Главе СК доложат о расследовании массовой драки в Тюмени - РИА Новости, 30.09.2025
14:34 30.09.2025
Главе СК доложат о расследовании массовой драки в Тюмени
происшествия, россия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюмень, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Председателю СК России доложат о расследовании уголовного дела, которое было заведено в Тюмени после публикаций в СМИ о массовой драке с участием подростков, сообщает информационный центр СК России.
Видеозапись драки размещена в местных пабликах с комментарием, что в ночь на воскресенье в одном из микрорайонов Тюмени дрались подростки и якобы "драка продолжалась три часа". На кадрах несколько молодых людей роняют на землю, бьют и пинают трех человек. Не менее пяти человек, в основном девушки, наблюдают за происходящим.
"В Тюмени произошла массовая драка. Отмечается, что в конфликте могли принимать участие подростки… По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении со ссылкой на опубликованные в СМИ факты.
ПроисшествияРоссияТюменьТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
