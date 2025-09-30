Рейтинг@Mail.ru
В лесу у Синельниково уничтожили блокированные подразделения ВСУ - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 30.09.2025 (обновлено: 08:51 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/sinelnikovo-2045281961.html
В лесу у Синельниково уничтожили блокированные подразделения ВСУ
В лесу у Синельниково уничтожили блокированные подразделения ВСУ - РИА Новости, 30.09.2025
В лесу у Синельниково уничтожили блокированные подразделения ВСУ
Российские военные уничтожили подразделения ВСУ, заблокированные в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T06:33:00+03:00
2025-09-30T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
волчанск
валерий герасимов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили подразделения ВСУ, заблокированные в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В лесу западнее Синельниково завершено уничтожение блокированных подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной механизированной бригады", — рассказал собеседник агентства. Противник потерял три опорных пункта, добавил он. Украинские подразделения общей численностью до роты попали в окружение на этом участке фронта на минувшей неделе. Российские военные нанесли им огневое поражение. Как заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории. Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его освобождение позволит развивать наступление вглубь региона, в том числе в направлении Изюма и Чугуева, и откроет прямой путь на Волчанск с юга. Кроме того, российские военные смогут продолжить движение в направлении Славянско-Краматорской агломерации — по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР.
https://ria.ru/20250930/vsu-2045280769.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cf8abd9bbcb980c0b7e785b0424dc31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, валерий герасимов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Волчанск, Валерий Герасимов, Безопасность
В лесу у Синельниково уничтожили блокированные подразделения ВСУ

В лесу к западу от Синельниково уничтожили блокированные бригады ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили подразделения ВСУ, заблокированные в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В лесу западнее Синельниково завершено уничтожение блокированных подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной механизированной бригады", — рассказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
ВСУ расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен, сообщил боец
Вчера, 06:06
Противник потерял три опорных пункта, добавил он.
Украинские подразделения общей численностью до роты попали в окружение на этом участке фронта на минувшей неделе. Российские военные нанесли им огневое поражение.

В роте ВСУ в зависимости от ее назначения числятся от 80 до 200 человек.

Как заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его освобождение позволит развивать наступление вглубь региона, в том числе в направлении Изюма и Чугуева, и откроет прямой путь на Волчанск с юга.
Кроме того, российские военные смогут продолжить движение в направлении Славянско-Краматорской агломерации — по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВолчанскВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала