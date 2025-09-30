https://ria.ru/20250930/sinelnikovo-2045281961.html

В лесу у Синельниково уничтожили блокированные подразделения ВСУ

В лесу у Синельниково уничтожили блокированные подразделения ВСУ

В лесу у Синельниково уничтожили блокированные подразделения ВСУ

Российские военные уничтожили подразделения ВСУ, заблокированные в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили подразделения ВСУ, заблокированные в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В лесу западнее Синельниково завершено уничтожение блокированных подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной механизированной бригады", — рассказал собеседник агентства. Противник потерял три опорных пункта, добавил он. Украинские подразделения общей численностью до роты попали в окружение на этом участке фронта на минувшей неделе. Российские военные нанесли им огневое поражение. Как заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории. Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его освобождение позволит развивать наступление вглубь региона, в том числе в направлении Изюма и Чугуева, и откроет прямой путь на Волчанск с юга. Кроме того, российские военные смогут продолжить движение в направлении Славянско-Краматорской агломерации — по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР.

