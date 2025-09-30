Рейтинг@Mail.ru
В Швеции осадили Киев после заявления об истребителях
00:42 30.09.2025
В Швеции осадили Киев после заявления об истребителях
В Швеции осадили Киев после заявления об истребителях
Министерство обороны Швеции опровергло заявление замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, анонсировавшего поставки Киеву шведских истребителей JAS 39... РИА Новости, 30.09.2025
в мире
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство обороны Швеции опровергло заявление замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, анонсировавшего поставки Киеву шведских истребителей JAS 39 Gripen, сообщает издание Expressen."Работа (над согласованием поставок. — Прим.ред.) все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу", — приводит издание слова пресс-секретаря ведомства Йохана Йельмстранда.По его словам, Швеция только рассматривает возможность поставок, согласия на отправку истребителей JAS 39 Gripen Киеву пока нет.Вчера первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк анонсировал дополнительные поставки американских самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Grippen.В мае посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил в интервью РИА Новости, что Швеция готова вернуться к вопросу поставки истребителей JAS 39 Gripen Украине, хотя и приостановила этот процесс.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
в мире, швеция, украина, киев, сергей беляев, сергей лавров, нато, f-16
В Швеции осадили Киев после заявления об истребителях

© AP Photo / MTI/Sandor UjvariМногоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство обороны Швеции опровергло заявление замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, анонсировавшего поставки Киеву шведских истребителей JAS 39 Gripen, сообщает издание Expressen.
"Работа (над согласованием поставок. — Прим.ред.) все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу", — приводит издание слова пресс-секретаря ведомства Йохана Йельмстранда.
Истребитель НАТО - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией
Вчера, 17:20
По его словам, Швеция только рассматривает возможность поставок, согласия на отправку истребителей JAS 39 Gripen Киеву пока нет.
Вчера первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк анонсировал дополнительные поставки американских самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Grippen.
В мае посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил в интервью РИА Новости, что Швеция готова вернуться к вопросу поставки истребителей JAS 39 Gripen Украине, хотя и приостановила этот процесс.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Истребитель F-16 ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
СМИ: истребитель ВС Дании был поднят в воздух на фоне сообщений о БПЛА
Вчера, 03:11
 
