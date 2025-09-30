Рейтинг@Mail.ru
Лидер демократов заявил о разногласиях с Трампом на фоне угрозы шатдауна
00:14 30.09.2025
Лидер демократов заявил о разногласиях с Трампом на фоне угрозы шатдауна
Лидер демократов заявил о разногласиях с Трампом на фоне угрозы шатдауна - РИА Новости, 30.09.2025
Лидер демократов заявил о разногласиях с Трампом на фоне угрозы шатдауна
Лидер демократического меньшинства в конгрессе США Чак Шумер после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что разногласия остаются, однако... РИА Новости, 30.09.2025
в мире
сша
дональд трамп
чак шумер
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в конгрессе США Чак Шумер после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что разногласия остаются, однако республиканцы смогут избежать шатдауна, если учтут некоторые из предложений. "В конечном счёте, он (Трамп - ред.) принимает решения, и если он согласится на некоторые из тех вещей, о которых мы просили, за которые, как мы думаем, выступает американский народ, в отношении здравоохранения ... он сможет избежать приостановки работы, но между нами всё ещё есть большие разногласия", - заявил Шумер журналистам после встречи с Трампом. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Трампа в годы его первого президентского срока.
в мире, сша, дональд трамп, чак шумер
В мире, США, Дональд Трамп, Чак Шумер
Лидер демократов заявил о разногласиях с Трампом на фоне угрозы шатдауна

Шумер: республиканцы смогут избежать шатдауна, если учтут предложения демократов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Вашингтоне. 2 февраля 2017 года
Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. 2 февраля 2017 года - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в конгрессе США Чак Шумер после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что разногласия остаются, однако республиканцы смогут избежать шатдауна, если учтут некоторые из предложений.
"В конечном счёте, он (Трамп - ред.) принимает решения, и если он согласится на некоторые из тех вещей, о которых мы просили, за которые, как мы думаем, выступает американский народ, в отношении здравоохранения ... он сможет избежать приостановки работы, но между нами всё ещё есть большие разногласия", - заявил Шумер журналистам после встречи с Трампом.
Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Трампа в годы его первого президентского срока.
