Лидер демократов заявил о разногласиях с Трампом на фоне угрозы шатдауна

2025-09-30T00:14:00+03:00

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в конгрессе США Чак Шумер после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что разногласия остаются, однако республиканцы смогут избежать шатдауна, если учтут некоторые из предложений. "В конечном счёте, он (Трамп - ред.) принимает решения, и если он согласится на некоторые из тех вещей, о которых мы просили, за которые, как мы думаем, выступает американский народ, в отношении здравоохранения ... он сможет избежать приостановки работы, но между нами всё ещё есть большие разногласия", - заявил Шумер журналистам после встречи с Трампом. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Трампа в годы его первого президентского срока.

