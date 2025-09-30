Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, сколько россияне тратят на покупку меховой шубы
06:39 30.09.2025
Исследование показало, сколько россияне тратят на покупку меховой шубы
Исследование показало, сколько россияне тратят на покупку меховой шубы
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россияне в среднем тратят 204 тысячи рублей на покупку меховой шубы - ее средняя цена в январе-сентябре подросла по сравнению с прошлым годом на 9%, показало исследование компании "Атол" для РИА Новости. "Средняя цена меховой шубы составила 204 тысячи рублей (+9% к прошлому году), при этом спрос на них увеличился на 6%", - подсчитали аналитики, изучив обезличенные данные продаж за январь-сентябрь 2025 года. Рост спроса на 6% при подорожании на 9% демонстрирует типичное поведение "вебленовских товаров". Результат - поляризация потребительского поведения: массовый сегмент экономит и откладывает, премиальный - ускоряет покупки статусных товаров, используя их как психологическую защиту от экономической неопределенности, поясняет доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепёлкин. "Шуба - это предмет не столько гардероба, сколько статуса и даже гордости. Здесь работает так называемый "Эффект Веблена" для меховых изделий - классический парадокс демонстративного потребления, когда рост цены усиливает желание покупки. Шубы за 204 тысячи выполняют роль "товаров-маркеров статуса", особенно актуальных в период социальной турбулентности, когда люди стремятся подчеркнуть собственную финансовую состоятельность. Меховые изделия работают как "инвестиции в статус" - покупка воспринимается не как трата, а как вложение в социальную репутацию и защита от инфляции", - отмечает он. Кроме того, покупка шубы часто связывается с гендерными особенностями потребительского поведения - женщины чаще носят шубы и более подвержены, хотя и очень дорогим, но импульсным эмоциональным покупкам. Также часто такие товары выступают маркером признания и статусным знаковым подарком, заключил эксперт.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россияне в среднем тратят 204 тысячи рублей на покупку меховой шубы - ее средняя цена в январе-сентябре подросла по сравнению с прошлым годом на 9%, показало исследование компании "Атол" для РИА Новости.
"Средняя цена меховой шубы составила 204 тысячи рублей (+9% к прошлому году), при этом спрос на них увеличился на 6%", - подсчитали аналитики, изучив обезличенные данные продаж за январь-сентябрь 2025 года.
Рост спроса на 6% при подорожании на 9% демонстрирует типичное поведение "вебленовских товаров". Результат - поляризация потребительского поведения: массовый сегмент экономит и откладывает, премиальный - ускоряет покупки статусных товаров, используя их как психологическую защиту от экономической неопределенности, поясняет доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепёлкин.
"Шуба - это предмет не столько гардероба, сколько статуса и даже гордости. Здесь работает так называемый "Эффект Веблена" для меховых изделий - классический парадокс демонстративного потребления, когда рост цены усиливает желание покупки. Шубы за 204 тысячи выполняют роль "товаров-маркеров статуса", особенно актуальных в период социальной турбулентности, когда люди стремятся подчеркнуть собственную финансовую состоятельность. Меховые изделия работают как "инвестиции в статус" - покупка воспринимается не как трата, а как вложение в социальную репутацию и защита от инфляции", - отмечает он.
Кроме того, покупка шубы часто связывается с гендерными особенностями потребительского поведения - женщины чаще носят шубы и более подвержены, хотя и очень дорогим, но импульсным эмоциональным покупкам. Также часто такие товары выступают маркером признания и статусным знаковым подарком, заключил эксперт.
Заголовок открываемого материала