Исследование показало, сколько россияне тратят на покупку меховой шубы
Исследование показало, сколько россияне тратят на покупку меховой шубы - РИА Новости, 30.09.2025
Исследование показало, сколько россияне тратят на покупку меховой шубы
Россияне в среднем тратят 204 тысячи рублей на покупку меховой шубы - ее средняя цена в январе-сентябре подросла по сравнению с прошлым годом на 9%, показало...
2025-09-30T06:39:00+03:00
2025-09-30T06:39:00+03:00
2025-09-30T06:39:00+03:00
экономика
николай перепелкин
рэу имени г. в. плеханова
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россияне в среднем тратят 204 тысячи рублей на покупку меховой шубы - ее средняя цена в январе-сентябре подросла по сравнению с прошлым годом на 9%, показало исследование компании "Атол" для РИА Новости. "Средняя цена меховой шубы составила 204 тысячи рублей (+9% к прошлому году), при этом спрос на них увеличился на 6%", - подсчитали аналитики, изучив обезличенные данные продаж за январь-сентябрь 2025 года. Рост спроса на 6% при подорожании на 9% демонстрирует типичное поведение "вебленовских товаров". Результат - поляризация потребительского поведения: массовый сегмент экономит и откладывает, премиальный - ускоряет покупки статусных товаров, используя их как психологическую защиту от экономической неопределенности, поясняет доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепёлкин. "Шуба - это предмет не столько гардероба, сколько статуса и даже гордости. Здесь работает так называемый "Эффект Веблена" для меховых изделий - классический парадокс демонстративного потребления, когда рост цены усиливает желание покупки. Шубы за 204 тысячи выполняют роль "товаров-маркеров статуса", особенно актуальных в период социальной турбулентности, когда люди стремятся подчеркнуть собственную финансовую состоятельность. Меховые изделия работают как "инвестиции в статус" - покупка воспринимается не как трата, а как вложение в социальную репутацию и защита от инфляции", - отмечает он. Кроме того, покупка шубы часто связывается с гендерными особенностями потребительского поведения - женщины чаще носят шубы и более подвержены, хотя и очень дорогим, но импульсным эмоциональным покупкам. Также часто такие товары выступают маркером признания и статусным знаковым подарком, заключил эксперт.
экономика, николай перепелкин, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Николай Перепелкин, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Исследование показало, сколько россияне тратят на покупку меховой шубы
Россияне в среднем тратят 204 тысячи рублей на покупку меховой шубы
