https://ria.ru/20250930/shtraf-2045437449.html
Суд в Москве оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент
Суд в Москве оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 30.09.2025
Суд в Москве оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей компанию Apple Distribution International по двум протоколам об отказе удалить запрещённый контент,... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:05:00+03:00
2025-09-30T16:05:00+03:00
2025-09-30T16:05:00+03:00
технологии
москва
россия
microsoft corporation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_0:2:3289:1852_1920x0_80_0_0_749444f6fb182f9155c5b12b4546623e.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей компанию Apple Distribution International по двум протоколам об отказе удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, ей назначен штраф размере 3,5 млн. рублей по каждому из двух административных правонарушений", - сообщили в суде. Сегодня суд оштрафовал на 3,5 миллиона рублей за аналогичное правонарушение компанию Microsoft.
https://ria.ru/20250930/microsoft-2045369090.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_4accb5577c85b79192cb08861c69abf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, россия, microsoft corporation
Технологии, Москва, Россия, Microsoft Corporation
Суд в Москве оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент
Суд в Москве оштрафовал Apple на 7 млн рублей из-за запрещенного контента