Суд в Москве оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей компанию Apple Distribution International по двум протоколам об отказе удалить запрещённый контент,... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T16:05:00+03:00

2025-09-30T16:05:00+03:00

2025-09-30T16:05:00+03:00

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей компанию Apple Distribution International по двум протоколам об отказе удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, ей назначен штраф размере 3,5 млн. рублей по каждому из двух административных правонарушений", - сообщили в суде. Сегодня суд оштрафовал на 3,5 миллиона рублей за аналогичное правонарушение компанию Microsoft.

