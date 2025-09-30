Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 30.09.2025
16:05 30.09.2025
Суд в Москве оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент
Суд в Москве оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 30.09.2025
Суд в Москве оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей компанию Apple Distribution International по двум протоколам об отказе удалить запрещённый контент,... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей компанию Apple Distribution International по двум протоколам об отказе удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, ей назначен штраф размере 3,5 млн. рублей по каждому из двух административных правонарушений", - сообщили в суде. Сегодня суд оштрафовал на 3,5 миллиона рублей за аналогичное правонарушение компанию Microsoft.
Суд в Москве оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал Apple на 7 млн рублей из-за запрещенного контента

Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей компанию Apple Distribution International по двум протоколам об отказе удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, ей назначен штраф размере 3,5 млн. рублей по каждому из двух административных правонарушений", - сообщили в суде.
Сегодня суд оштрафовал на 3,5 миллиона рублей за аналогичное правонарушение компанию Microsoft.
Суд в Москве оштрафовал Microsoft за отказ удалить запрещенный контент
