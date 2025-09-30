https://ria.ru/20250930/shor-2045464667.html

Шор назвал приговор Таубер личной местью Санду

КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Судебный приговор депутату парламента Молдавии Марине Таубер к 7,5 годам тюрьмы, который сама парламентарий и оппозиция называют политическим, продиктован личной местью со стороны президента Майи Санду, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит это решение. Сама Таубер на заседании суда не присутствовала, но до заседания она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила, что не надеется на справедливый приговор, поскольку все дело "шито белыми нитками". Таубер подчеркнула, что это был исключительно политический процесс, направленный против оппозиции по заказу властей Молдавии. Представители оппозиционного блока "Победа", в который входит Таубер, ранее также неоднократно утверждали, что уголовное дело было создано по указанию президента Майи Санду, чтобы запугать оппозиционеров."Санду не знает, что значит работать для людей. Поэтому уничтожает всех, кто трудится на благо Молдовы. Она никогда не побеждала честно, ее методы — обман, насилие, репрессии. Сама она не остановится. Этот приговор — личная месть Майи за силу, смелость, достоинство", - написал Шор в своем Telegram-канале.Он отметил, что Таубер — яркий политик, которая многое сделала для того, чтобы молдаване жили лучше."Настанет день, когда двери тюрьмы откроются перед Санду", - добавил Шор.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

