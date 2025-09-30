Аналитик оценил последствия возможного шатдауна в США

Рейтинг@Mail.ru
12:55 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Шатдаун американского правительства, если продлится менее месяца, не окажет долгосрочных последствий для экономики, при этом в краткосрочной перспективе наиболее пострадавшими будут госслужащие, которые теряют часть доходов, заявил РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американскому правительству, скорее всего, грозит шатдаун из-за разногласий с демократами. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. "Прекращение финансирования федерального правительства обычно не несет долгосрочных последствий. В краткосрочной перспективе остановка расходов наверное наиболее заметна для госслужащих, теряющих часть доходов", - отметил аналитик. Он пояснил, что когда у правительства США кончаются деньги на необязательные расходы, часть работников уходит в неоплачиваемые отпуска, останавливаются некритические закупки и текущие расходы правительства. При этом какое-то время минфин может осуществлять эти расходы из "заначек" или через переклассификацию расходов в расходы будущих периодов. "Затем, когда бюджет все-таки оказывается утвержден, расходы проводятся задним числом, и бюджет возвращает свои балансы к стабильному уровню. С точки зрения экономики в целом, прекращение финансирования длительностью до месяца практически незаметно", - заключил он. В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Трампа в годы его первого президентского срока.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Шатдаун американского правительства, если продлится менее месяца, не окажет долгосрочных последствий для экономики, при этом в краткосрочной перспективе наиболее пострадавшими будут госслужащие, которые теряют часть доходов, заявил РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американскому правительству, скорее всего, грозит шатдаун из-за разногласий с демократами. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
"Прекращение финансирования федерального правительства обычно не несет долгосрочных последствий. В краткосрочной перспективе остановка расходов наверное наиболее заметна для госслужащих, теряющих часть доходов", - отметил аналитик.
Он пояснил, что когда у правительства США кончаются деньги на необязательные расходы, часть работников уходит в неоплачиваемые отпуска, останавливаются некритические закупки и текущие расходы правительства. При этом какое-то время минфин может осуществлять эти расходы из "заначек" или через переклассификацию расходов в расходы будущих периодов.
"Затем, когда бюджет все-таки оказывается утвержден, расходы проводятся задним числом, и бюджет возвращает свои балансы к стабильному уровню. С точки зрения экономики в целом, прекращение финансирования длительностью до месяца практически незаметно", - заключил он.
В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Трампа в годы его первого президентского срока.
