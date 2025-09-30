Стало известно, когда пройдет следующая международная конференция о БРИКС
Следующая конференция о БРИКС пройдет в Сербии в 2026 году
Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 сен – РИА Новости. Следующая международная научная конференция о БРИКС намечена в Сербии на февраль-март 2026 года, политическую конференцию по итогам очередного саммита БРИКС планируется провести после его завершения, сообщил РИА Новости организатор мероприятия, глава парламентской фракции партии "Движение социалистов" Боян Торбица.
Первую международную конференцию "БРИКС - Сербия в кругу друзей" в Скупщине (парламенте) Сербии в понедельник организовала партия "Движение социалистов", основанная бывшим вице-премьером Александром Вулиным. Участвовали сам бывший вице-премьер, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, посол Белоруссии Сергей Малиновский и посол КНР Ли Мин, представители посольств Бразилии, Венесуэлы и других стран Глобального Юга, парламентарии из Черногории, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, а также депутат Европейского парламента из Румынии Диана Йованович-Шошоакэ.
"Наш план, чтобы новая конференция была в конце зимы или начале весны, февраль - март. Это мероприятие, которое необходимо подготовить, хотим, чтобы это было серьезно. Соберем университетских профессоров, аналитиков, людей, которые могут нам помочь в этой работе, чтобы открыть общественное обсуждение, в которое были бы включены граждане по тематическим разделам. Одна дискуссия о безопасности, другая - об экономическом потенциале стран БРИКС и возможностях инвестиций, Банке развития БРИКС. Граждане Сербии, общественность, должны узнать, потому что это государства с исключительно сильными экономиками на подъеме, и считаем, что граждане Сербии должны быть об этом проинформированы, хотя и вчера говорилось, что БРИКС не будет расширяться так скоро", - сказал сербский парламентарий.
Он уточнил, что также по итогам очередного саммита БРИКС намечена политическая конференция, отдельно от ожидаемой в феврале-марте научной, и в дальнейшем итоги саммитов объединения планируется рассматривать на регулярной основе в течение полумесяца-месяца.
"Наша цель – создать в Сербии климат, в котором предполагаем и надеемся, что это будет президент Александр Вучич и правительство Сербии, чтобы у них была возможность сделать шаг, которого мы лично от них ожидаем, что они остановят европейские реформы и Сербия повернется туда, где ей место на самом деле. Но это в данный момент невозможно как из-за положения в Европе, так и климата в Сербии, в которой не уверен, что это было бы благополучно принято. Хотя позиция большинства, согласно всем соцопросам, за, но все еще велико число тех, кто свой личный интерес видит на Западе и в его структурах", - отметил глава парламентской фракции "Движения социалистов".
По словам Торбицы, хотя зал Скупщины был полон на первой международной конференции 29 сентября, оказалось нелегко найти политиков из стран региона, которые были бы готовы выступить.
"Вчера у нас были три депутата из стран региона, которых мы не афишировали, потому что они не были уверены в своей безопасности. Речь не идет о физической безопасности, но они были бы "распяты" СМИ в своих государствах. Нам очень приятно, что они присутствовали и они воодушевлены, но поверьте, нужна была храбрость, чтобы с этой темой не столько в Сербии, сколько в странах региона выступить публично. Участники сами признавали, что ни в одном парламенте региона, кроме Сербии, нельзя бы было так выступить по БРИКС", - подчеркнул парламентарий и поблагодарил коллег в Скупщине.
Президент Сербии заявил в октябре 2024 года, что популярность БРИКС в Сербии по результатам соцопросов достигла 42% и сравнялась с популярностью ЕС, но указал, что Белград не свернет с пути в ЕС, хотя и допустил, что, возможно, "через несколько лет БРИКС станет темой референдума в Сербии".
Официальный Белград на саммите БРИКС в Казани осенью 2024 года представлял на тот момент замглавы правительства Вулин. В новый состав кабмина, который был утвержден Скупщиной (парламентом) 16 апреля без проведения всенародного волеизъявления, он не вошел. На его отсутствии в правительстве настаивал ЕС после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
