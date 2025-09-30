https://ria.ru/20250930/schetchiki-2045270581.html

В ГД рассказали, чем грозит несвоевременная передача показаний счетчиков

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ может обернуться существенными переплатами, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Сегодня вопрос своевременной передачи показаний приборов учета напрямую касается кошелька каждой семьи. Штрафов за несвоевременную передачу не предусмотрено, однако действующее законодательство чётко определяет порядок начислений. В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчёт производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов. В отдельных случаях применяются и повышающие коэффициенты. Поэтому нерадивое отношение к передаче показаний может обернуться существенными переплатами", — сказал Якубовский. Парламентарий подчеркнул, что россияне сохраняют право на перерасчет — как только показания будут переданы, управляющая организация обязана откорректировать начисления. "Таким образом, речь идет о риске финансовых потерь. Чтобы их избежать, важно своевременно передавать показания счетчиков через удобные сервисы — портал "Госуслуги", мобильные приложения ресурсоснабжающих организаций или традиционно в управляющей компании", — заключил он.

