В ГД рассказали, чем грозит несвоевременная передача показаний счетчиков
02:20 30.09.2025 (обновлено: 06:05 30.09.2025)
В ГД рассказали, чем грозит несвоевременная передача показаний счетчиков
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ может обернуться существенными переплатами, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Сегодня вопрос своевременной передачи показаний приборов учета напрямую касается кошелька каждой семьи. Штрафов за несвоевременную передачу не предусмотрено, однако действующее законодательство чётко определяет порядок начислений. В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчёт производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов. В отдельных случаях применяются и повышающие коэффициенты. Поэтому нерадивое отношение к передаче показаний может обернуться существенными переплатами", — сказал Якубовский. Парламентарий подчеркнул, что россияне сохраняют право на перерасчет — как только показания будут переданы, управляющая организация обязана откорректировать начисления. "Таким образом, речь идет о риске финансовых потерь. Чтобы их избежать, важно своевременно передавать показания счетчиков через удобные сервисы — портал "Госуслуги", мобильные приложения ресурсоснабжающих организаций или традиционно в управляющей компании", — заключил он.
Счетчик учета горячей воды
Счетчик учета горячей воды
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Счетчик учета горячей воды. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ может обернуться существенными переплатами, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Сегодня вопрос своевременной передачи показаний приборов учета напрямую касается кошелька каждой семьи. Штрафов за несвоевременную передачу не предусмотрено, однако действующее законодательство чётко определяет порядок начислений. В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчёт производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов. В отдельных случаях применяются и повышающие коэффициенты. Поэтому нерадивое отношение к передаче показаний может обернуться существенными переплатами", — сказал Якубовский.
Парламентарий подчеркнул, что россияне сохраняют право на перерасчет — как только показания будут переданы, управляющая организация обязана откорректировать начисления.
"Таким образом, речь идет о риске финансовых потерь. Чтобы их избежать, важно своевременно передавать показания счетчиков через удобные сервисы — портал "Госуслуги", мобильные приложения ресурсоснабжающих организаций или традиционно в управляющей компании", — заключил он.
Счета на оплату ЖКХ
Россиянам рассказали, как уменьшить размер платы за услуги ЖКХ
18 июля, 03:28
 
Общество Россия Александр Якубовский Госдума РФ
 
 
