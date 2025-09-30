https://ria.ru/20250930/sbu-2045519463.html

СБУ подтвердила, что дело о ликвидации Парубия засекречено

СБУ подтвердила, что дело о ликвидации Парубия засекречено

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что все судебные решения, касающиеся дела о ликвидации экс-спикера Рады, бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, засекречены, сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на официальный комментарий сотрудников СБУ. "Следствие ограничило публичный доступ к судебным решениям по делу убийства бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, поскольку разглашение отдельных сведений расследования "негативно повлияет на проведение следственных и процессуальных действий", - говорится в публикации на сайте "Украинской правды". Ранее во вторник агентство "Украинские новости" передавало, что Галицкий районный суд Львова удалил из имеющегося в открытом доступе реестра все решения, касающиеся дела о ликвидации Парубия. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский 1 сентября сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ, экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

