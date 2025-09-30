Рейтинг@Mail.ru
СБУ подтвердила, что дело о ликвидации Парубия засекречено - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/sbu-2045519463.html
СБУ подтвердила, что дело о ликвидации Парубия засекречено
СБУ подтвердила, что дело о ликвидации Парубия засекречено - РИА Новости, 30.09.2025
СБУ подтвердила, что дело о ликвидации Парубия засекречено
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что все судебные решения, касающиеся дела о ликвидации экс-спикера Рады, бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия,... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T22:04:00+03:00
2025-09-30T22:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
львов
андрей парубий
надежда савченко
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038506661_0:0:845:475_1920x0_80_0_0_fe7acea16309444ae105231420a84148.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что все судебные решения, касающиеся дела о ликвидации экс-спикера Рады, бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, засекречены, сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на официальный комментарий сотрудников СБУ. "Следствие ограничило публичный доступ к судебным решениям по делу убийства бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, поскольку разглашение отдельных сведений расследования "негативно повлияет на проведение следственных и процессуальных действий", - говорится в публикации на сайте "Украинской правды". Ранее во вторник агентство "Украинские новости" передавало, что Галицкий районный суд Львова удалил из имеющегося в открытом доступе реестра все решения, касающиеся дела о ликвидации Парубия. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский 1 сентября сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ, экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
https://ria.ru/20250915/napadenie-2042089024.html
украина
одесса
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038506661_48:0:685:478_1920x0_80_0_0_a933a55f572dd4abc1de98bec63c462d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, львов, андрей парубий, надежда савченко, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Львов, Андрей Парубий, Надежда Савченко, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины
СБУ подтвердила, что дело о ликвидации Парубия засекречено

СБУ засекретила все судебные решения по делу о ликвидации Парубия

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияМомент убийства Андрея Парубия
Момент убийства Андрея Парубия - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Момент убийства Андрея Парубия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что все судебные решения, касающиеся дела о ликвидации экс-спикера Рады, бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, засекречены, сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на официальный комментарий сотрудников СБУ.
"Следствие ограничило публичный доступ к судебным решениям по делу убийства бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, поскольку разглашение отдельных сведений расследования "негативно повлияет на проведение следственных и процессуальных действий", - говорится в публикации на сайте "Украинской правды".
Ранее во вторник агентство "Украинские новости" передавало, что Галицкий районный суд Львова удалил из имеющегося в открытом доступе реестра все решения, касающиеся дела о ликвидации Парубия.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский 1 сентября сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ, экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Суд заслушает дело о нападении украинца на прохожих в Амстердаме в ноябре
15 сентября, 18:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаЛьвовАндрей ПарубийНадежда СавченкоСлужба безопасности УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала