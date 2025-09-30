В Саратове будут судить водителя, сбившего насмерть девушку-пешехода
В Саратове будут судить водителя, проехавшего на красный и сбившего девушку
САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости. Полиция предъявила обвинение в ДТП водителю автомобиля, который проехал на красный свет, сбил насмерть девушку-пешехода и протаранил несколько машин в центре Саратова, дело передают в суд, сообщил региональный главк МВД.
Ранее в городской Госавтоинспекции сообщили, что 10 июля на пересечении улиц Белоглинская и Вольская столкнулись Changan под управлением мужчины 2005 года рождения и Renault, Haval, Opel, Subaru, в результате ДТП девушка-пешеход 2005 года рождения погибла на месте, а водитель Changan госпитализирован.
"В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области в отношении ранее несудимого водителя Changan по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека), завершено. ️Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Октябрьский районный суд Саратова для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале главка.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
"Установлено, что... 19-летний водитель автомобиля Changan, двигаясь по улице Вольская города Саратова со скоростью, превышающей разрешенную в населенном пункте, выехал на регулируемый перекресток с улицей Белоглинская на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомобилем Renault Logan. После столкновения автомобиль Changan совершил наезд на пешехода – 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть улицы Вольская по пешеходному переходу на зеленый сигнал пешеходного светофора, а также стоящие вдоль правого края проезжей части автомобили. От полученных травм пешеход скончалась на месте", - отмечается в сообщении.