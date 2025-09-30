Додон заявил, что итоги выборов свидетельствуют о недоверии к Санду

https://ria.ru/20250930/sanda-2045382848.html

КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проиграли выборы в парламент Молдавии по итогам голосования внутри страны, что является прямым свидетельством недоверия живущих в республике граждан, заявил один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон. "Санду и ПДС проиграли внутри страны. Как и на президентских выборах 2024 года. И это прямое свидетельство недоверия граждан, живущих здесь и сталкивающихся с реальными проблемами каждый день", - написал Додон в своем Telegram-канале. По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и преимущественно ориентированной на Россию оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган. В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.

