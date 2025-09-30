Рейтинг@Mail.ru
Додон заявил, что итоги выборов свидетельствуют о недоверии к Санду - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 30.09.2025 (обновлено: 15:05 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/sanda-2045382848.html
Додон заявил, что итоги выборов свидетельствуют о недоверии к Санду
Додон заявил, что итоги выборов свидетельствуют о недоверии к Санду - РИА Новости, 30.09.2025
Додон заявил, что итоги выборов свидетельствуют о недоверии к Санду
Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проиграли выборы в парламент Молдавии по итогам голосования внутри страны, что... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:53:00+03:00
2025-09-30T15:05:00+03:00
молдавия
игорь додон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044904855_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_b3e1794085bd30442571a8f72e23a1ac.jpg
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проиграли выборы в парламент Молдавии по итогам голосования внутри страны, что является прямым свидетельством недоверия живущих в республике граждан, заявил один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон. "Санду и ПДС проиграли внутри страны. Как и на президентских выборах 2024 года. И это прямое свидетельство недоверия граждан, живущих здесь и сталкивающихся с реальными проблемами каждый день", - написал Додон в своем Telegram-канале. По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и преимущественно ориентированной на Россию оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган. В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.
https://ria.ru/20250930/zhaloby-2045380198.html
https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045350296.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044904855_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_03d5f56fe2b32d18633e657195f5cddc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, игорь додон, в мире
Молдавия, Игорь Додон, В мире
Додон заявил, что итоги выборов свидетельствуют о недоверии к Санду

Додон: ПДС проиграла по голосованию внутри страны, это признак недоверия граждан

© AP Photo / Vadim GhirdaБывший президент Молдовы Игорь Додон
Бывший президент Молдовы Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Бывший президент Молдовы Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проиграли выборы в парламент Молдавии по итогам голосования внутри страны, что является прямым свидетельством недоверия живущих в республике граждан, заявил один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон.
"Санду и ПДС проиграли внутри страны. Как и на президентских выборах 2024 года. И это прямое свидетельство недоверия граждан, живущих здесь и сталкивающихся с реальными проблемами каждый день", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Патриотический блок Молдавии подал в ЦИК 45 жалоб
Вчера, 14:47
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и преимущественно ориентированной на Россию оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%.
При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.
Полное заявление Лаврова о прошедших в Молдавии парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Лавров раскритиковал проведение выборов в Молдавии
Вчера, 13:18
 
МолдавияИгорь ДодонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала