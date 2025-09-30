https://ria.ru/20250930/sanatoriy-2045453823.html

Санаторий "Кавказская Ривьера": "жемчужина" черноморского побережья

Санаторий "Кавказская Ривьера": "жемчужина" черноморского побережья

В начале ХХ века на берегу Черного моря открылась здравница "Кавказская Ривьера". Экзотический сад, безупречный сервис, ресторан и театр – санаторий вмиг стал магнитом для отдыхающих. Комплекс разрастался, вдохновлял великих творцов и принимал раненых в годы войны. Как менялась "жемчужина" Сочи, и почему однажды она исчезла с морских берегов

Эксперты эпизода: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

