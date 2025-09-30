https://ria.ru/20250930/samolet-2045449904.html
Задержанный рейс в Минводы вылетел из Бодрума спустя сутки
Задержанный рейс в Минводы вылетел из Бодрума спустя сутки - РИА Новости, 30.09.2025
Задержанный рейс в Минводы вылетел из Бодрума спустя сутки
30.09.2025
Самолет компании Red Wings вылетел из турецкого Бодрума в Минеральные воды спустя сутки, сообщили РИА Новости в турецкой воздушной гавани во вторник.
СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Самолет компании Red Wings вылетел из турецкого Бодрума в Минеральные воды спустя сутки, сообщили РИА Новости в турецкой воздушной гавани во вторник. Борт Red Wings в Минеральные воды должен был вылететь из Бодрума 29 сентября в 13.00 по местному времени. Авиакомпания решила провести дополнительную техпроверку самолета для обеспечения максимального уровня безопасности, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. "Самолет Red Wings вылетел из нашего аэропорта в 14.23 (совпадает с мск – ред.)", - сообщили в аэропорту.
Задержанный рейс в Минводы вылетел из Бодрума спустя сутки
Самолет Red Wings вылетел из Бодрума в Минводы спустя сутки