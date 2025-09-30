https://ria.ru/20250930/samolet-2045449904.html

Задержанный рейс в Минводы вылетел из Бодрума спустя сутки

Самолет компании Red Wings вылетел из турецкого Бодрума в Минеральные воды спустя сутки, сообщили РИА Новости в турецкой воздушной гавани во вторник. РИА Новости, 30.09.2025

СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Самолет компании Red Wings вылетел из турецкого Бодрума в Минеральные воды спустя сутки, сообщили РИА Новости в турецкой воздушной гавани во вторник. Борт Red Wings в Минеральные воды должен был вылететь из Бодрума 29 сентября в 13.00 по местному времени. Авиакомпания решила провести дополнительную техпроверку самолета для обеспечения максимального уровня безопасности, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. "Самолет Red Wings вылетел из нашего аэропорта в 14.23 (совпадает с мск – ред.)", - сообщили в аэропорту.

