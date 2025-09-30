Рейтинг@Mail.ru
16:42 30.09.2025
Задержанный рейс в Минводы вылетел из Бодрума спустя сутки
бодрум
минеральные воды
СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Самолет компании Red Wings вылетел из турецкого Бодрума в Минеральные воды спустя сутки, сообщили РИА Новости в турецкой воздушной гавани во вторник. Борт Red Wings в Минеральные воды должен был вылететь из Бодрума 29 сентября в 13.00 по местному времени. Авиакомпания решила провести дополнительную техпроверку самолета для обеспечения максимального уровня безопасности, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. "Самолет Red Wings вылетел из нашего аэропорта в 14.23 (совпадает с мск – ред.)", - сообщили в аэропорту.
бодрум
минеральные воды
бодрум, минеральные воды, происшествия
Бодрум, Минеральные Воды, Происшествия
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Самолет компании Red Wings вылетел из турецкого Бодрума в Минеральные воды спустя сутки, сообщили РИА Новости в турецкой воздушной гавани во вторник.
Борт Red Wings в Минеральные воды должен был вылететь из Бодрума 29 сентября в 13.00 по местному времени. Авиакомпания решила провести дополнительную техпроверку самолета для обеспечения максимального уровня безопасности, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
"Самолет Red Wings вылетел из нашего аэропорта в 14.23 (совпадает с мск – ред.)", - сообщили в аэропорту.
БодрумМинеральные ВодыПроисшествия
 
 
