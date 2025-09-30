Рейтинг@Mail.ru
Сальдо пообещал сделать Херсон еще лучше - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:33 30.09.2025 (обновлено: 23:34 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/saldo-2045526396.html
Сальдо пообещал сделать Херсон еще лучше
Сальдо пообещал сделать Херсон еще лучше - РИА Новости, 30.09.2025
Сальдо пообещал сделать Херсон еще лучше
После освобождения Херсона от боевиков киевского режима, власти региона сделают город еще лучше чем он был, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T23:33:00+03:00
2025-09-30T23:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
владимир сальдо
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. После освобождения Херсона от боевиков киевского режима, власти региона сделают город еще лучше чем он был, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину вхождения Херсонской области в состав России в ответ на вопрос РИА Новости о том, что бы губернатор хотел сказать жителям Херсона. "Наши сердца сейчас с этим городом. И мы его освободим, вернемся и сделаем его еще краше, чем он был. Потому что этот город основан на любви! На любви двух великих людей - светлейшего князя Потемкина и императрицы Екатерины Второй", - сказал Сальдо. Губернатор подчеркнул, что хотел бы сам в третью годовщину воссоединения с Россией оказаться в Херсоне. "Конечно, же я сам хотел бы в этот день быть именно в городе Херсоне. Вместе с жителями города Херсона. Понимаете, это живое существо. Это дом, который чувствует своих жителей. Которые сейчас, многие, уехали далеко из своего дома. Но они все хотят вернуться домой. Равно как и их дом хочет, чтобы они вернулись", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250929/saldo-2045101251.html
херсон
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо, общество
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Общество
Сальдо пообещал сделать Херсон еще лучше

Сальдо пообещал сделать Херсон еще лучше после его освобождения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. После освобождения Херсона от боевиков киевского режима, власти региона сделают город еще лучше чем он был, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину вхождения Херсонской области в состав России в ответ на вопрос РИА Новости о том, что бы губернатор хотел сказать жителям Херсона.
"Наши сердца сейчас с этим городом. И мы его освободим, вернемся и сделаем его еще краше, чем он был. Потому что этот город основан на любви! На любви двух великих людей - светлейшего князя Потемкина и императрицы Екатерины Второй", - сказал Сальдо.
Губернатор подчеркнул, что хотел бы сам в третью годовщину воссоединения с Россией оказаться в Херсоне.
"Конечно, же я сам хотел бы в этот день быть именно в городе Херсоне. Вместе с жителями города Херсона. Понимаете, это живое существо. Это дом, который чувствует своих жителей. Которые сейчас, многие, уехали далеко из своего дома. Но они все хотят вернуться домой. Равно как и их дом хочет, чтобы они вернулись", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Сальдо рассказал о репрессиях в Херсоне
29 сентября, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьРоссияВладимир СальдоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала