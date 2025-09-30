https://ria.ru/20250930/saldo-2045526396.html

Сальдо пообещал сделать Херсон еще лучше

Сальдо пообещал сделать Херсон еще лучше - РИА Новости, 30.09.2025

Сальдо пообещал сделать Херсон еще лучше

После освобождения Херсона от боевиков киевского режима, власти региона сделают город еще лучше чем он был, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T23:33:00+03:00

2025-09-30T23:33:00+03:00

2025-09-30T23:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

россия

владимир сальдо

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg

ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. После освобождения Херсона от боевиков киевского режима, власти региона сделают город еще лучше чем он был, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину вхождения Херсонской области в состав России в ответ на вопрос РИА Новости о том, что бы губернатор хотел сказать жителям Херсона. "Наши сердца сейчас с этим городом. И мы его освободим, вернемся и сделаем его еще краше, чем он был. Потому что этот город основан на любви! На любви двух великих людей - светлейшего князя Потемкина и императрицы Екатерины Второй", - сказал Сальдо. Губернатор подчеркнул, что хотел бы сам в третью годовщину воссоединения с Россией оказаться в Херсоне. "Конечно, же я сам хотел бы в этот день быть именно в городе Херсоне. Вместе с жителями города Херсона. Понимаете, это живое существо. Это дом, который чувствует своих жителей. Которые сейчас, многие, уехали далеко из своего дома. Но они все хотят вернуться домой. Равно как и их дом хочет, чтобы они вернулись", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250929/saldo-2045101251.html

херсон

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо, общество