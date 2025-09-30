Сальдо рассказал о первой встрече с Путиным
Сальдо рассказал о первой встрече с Путиным три года назад в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину воссоединения региона с Российской Федерацией рассказал журналистам о своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
«
"Три года назад, 30 сентября, я был в Москве. И мы подписывали договор о вхождении в состав Российской Федерации Херсонской области… (Там были и - ред.) наши друзья, соседи, Запорожская область, Луганская и Донецкая Народные республики. Это было в Москве, в Кремле. И это был первый раз моей встречи с президентом Российской Федерации. И, конечно же, это было очень волнительно, но в то же время восхитительно", - сказал Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.