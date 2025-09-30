https://ria.ru/20250930/saldo-2045506028.html

Сальдо рассказал о первой встрече с Путиным

Сальдо рассказал о первой встрече с Путиным - РИА Новости, 30.09.2025

Сальдо рассказал о первой встрече с Путиным

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину воссоединения региона с Российской Федерацией рассказал журналистам о своей первой встрече с... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T20:30:00+03:00

2025-09-30T20:30:00+03:00

2025-09-30T20:30:00+03:00

херсонская область

москва

россия

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007496050_0:22:3220:1833_1920x0_80_0_0_9802ad9aad79b05e50f53a0e0c836a4d.jpg

ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину воссоединения региона с Российской Федерацией рассказал журналистам о своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. "Три года назад, 30 сентября, я был в Москве. И мы подписывали договор о вхождении в состав Российской Федерации Херсонской области… (Там были и - ред.) наши друзья, соседи, Запорожская область, Луганская и Донецкая Народные республики. Это было в Москве, в Кремле. И это был первый раз моей встречи с президентом Российской Федерации. И, конечно же, это было очень волнительно, но в то же время восхитительно", - сказал Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250930/flag-2045498544.html

херсонская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , москва, россия, владимир сальдо