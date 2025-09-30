Рейтинг@Mail.ru
Жители Одессы хотели бы воссоединиться с Россией, считает Сальдо - РИА Новости, 30.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/saldo-2045315733.html
Жители Одессы хотели бы воссоединиться с Россией, считает Сальдо
Жители Одессы хотели бы воссоединиться с Россией, считает Сальдо - РИА Новости, 30.09.2025
Жители Одессы хотели бы воссоединиться с Россией, считает Сальдо
Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:00:00+03:00
2025-09-30T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
одесса
херсонская область
владимир сальдо
служба безопасности украины
общество
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину воссоединения Херсонской области с Россией. "На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. &lt;...&gt; Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно — они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией, с большой Родиной, где есть защита, развитие и будущее", - сказал он. Как отметил Сальдо, несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов остается желание жить нормально — без силовой мобилизации, диктатуры СБУ и западных "кураторов". Он подчеркнул, что текущая власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях держится только на страхе и силе. Губернатор подчеркнул, что проведение референдумов в Одесской и Николаевской областях было бы возможно только при освобождении регионов от киевского режима. "А это бы значило, что его ярые сторонники, которые понаехали, например, в Одессу, изгнаны или уничтожены. Так что в итогах референдумов можно не сомневаться", - подытожил глава Херсонской области.
россия, одесса, херсонская область , владимир сальдо, служба безопасности украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Херсонская область , Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины, Общество
Жители Одессы хотели бы воссоединиться с Россией, считает Сальдо

Сальдо: жители Николаева и Одессы хотели бы воссоединиться с Россией

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину воссоединения Херсонской области с Россией.
"На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. <...> Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно — они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией, с большой Родиной, где есть защита, развитие и будущее", - сказал он.
Как отметил Сальдо, несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов остается желание жить нормально — без силовой мобилизации, диктатуры СБУ и западных "кураторов". Он подчеркнул, что текущая власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях держится только на страхе и силе.
Губернатор подчеркнул, что проведение референдумов в Одесской и Николаевской областях было бы возможно только при освобождении регионов от киевского режима.
"А это бы значило, что его ярые сторонники, которые понаехали, например, в Одессу, изгнаны или уничтожены. Так что в итогах референдумов можно не сомневаться", - подытожил глава Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдессаХерсонская областьВладимир СальдоСлужба безопасности УкраиныОбщество
 
 
