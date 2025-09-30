https://ria.ru/20250930/saldo-2045315733.html
Жители Одессы хотели бы воссоединиться с Россией, считает Сальдо
Жители Одессы хотели бы воссоединиться с Россией, считает Сальдо - РИА Новости, 30.09.2025
Жители Одессы хотели бы воссоединиться с Россией, считает Сальдо
Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:00:00+03:00
2025-09-30T11:00:00+03:00
2025-09-30T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
одесса
херсонская область
владимир сальдо
служба безопасности украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_0:314:2986:1994_1920x0_80_0_0_505ee233e1ccebeff52e9b7ef366d10e.jpg
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину воссоединения Херсонской области с Россией. "На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. <...> Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно — они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией, с большой Родиной, где есть защита, развитие и будущее", - сказал он. Как отметил Сальдо, несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов остается желание жить нормально — без силовой мобилизации, диктатуры СБУ и западных "кураторов". Он подчеркнул, что текущая власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях держится только на страхе и силе. Губернатор подчеркнул, что проведение референдумов в Одесской и Николаевской областях было бы возможно только при освобождении регионов от киевского режима. "А это бы значило, что его ярые сторонники, которые понаехали, например, в Одессу, изгнаны или уничтожены. Так что в итогах референдумов можно не сомневаться", - подытожил глава Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
одесса
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_3bbb0b4c9e1ca2412a22699984f799ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одесса, херсонская область , владимир сальдо, служба безопасности украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Херсонская область , Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины, Общество
Жители Одессы хотели бы воссоединиться с Россией, считает Сальдо
Сальдо: жители Николаева и Одессы хотели бы воссоединиться с Россией