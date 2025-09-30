https://ria.ru/20250930/saldo-2045315733.html

Жители Одессы хотели бы воссоединиться с Россией, считает Сальдо

Жители Одессы хотели бы воссоединиться с Россией, считает Сальдо - РИА Новости, 30.09.2025

Жители Одессы хотели бы воссоединиться с Россией, считает Сальдо

Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T11:00:00+03:00

2025-09-30T11:00:00+03:00

2025-09-30T11:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

одесса

херсонская область

владимир сальдо

служба безопасности украины

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_0:314:2986:1994_1920x0_80_0_0_505ee233e1ccebeff52e9b7ef366d10e.jpg

ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину воссоединения Херсонской области с Россией. "На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. <...> Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно — они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией, с большой Родиной, где есть защита, развитие и будущее", - сказал он. Как отметил Сальдо, несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов остается желание жить нормально — без силовой мобилизации, диктатуры СБУ и западных "кураторов". Он подчеркнул, что текущая власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях держится только на страхе и силе. Губернатор подчеркнул, что проведение референдумов в Одесской и Николаевской областях было бы возможно только при освобождении регионов от киевского режима. "А это бы значило, что его ярые сторонники, которые понаехали, например, в Одессу, изгнаны или уничтожены. Так что в итогах референдумов можно не сомневаться", - подытожил глава Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

одесса

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, одесса, херсонская область , владимир сальдо, служба безопасности украины, общество