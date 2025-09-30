Рейтинг@Mail.ru
Сальдо оценил шансы на завершение конфликта на Украине в 2025 году - РИА Новости, 30.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:28 30.09.2025
Сальдо оценил шансы на завершение конфликта на Украине в 2025 году
Сальдо оценил шансы на завершение конфликта на Украине в 2025 году
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
россия
владимир сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Говорить о завершении конфликта на Украине в этом году преждевременно, поскольку радикальная часть западных элит предпринимает попытки его затянуть, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Заканчивать войну - это общая задача, но говорить, что она закончится в этом году, было бы преждевременно. Поведение киевской власти показывает, что они пока не готовы к миру - есть внешнее давление, есть попытки затянуть конфликт со стороны радикальной части западных элит", - сказал Сальдо агентству. С другой стороны, Россия сохраняет инициативу на поле боя, силы и экономику, подчеркнул он. "Так что мы готовы к любому сценарию. Мир возможен - но он должен быть честным и безопасным для наших людей", - подытожил губернатор.
украина, херсонская область , россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
Сальдо оценил шансы на завершение конфликта на Украине в 2025 году

Сальдо: говорить о завершении конфликта на Украине в этом году преждевременно

Владимир Сальдо
Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Говорить о завершении конфликта на Украине в этом году преждевременно, поскольку радикальная часть западных элит предпринимает попытки его затянуть, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Заканчивать войну - это общая задача, но говорить, что она закончится в этом году, было бы преждевременно. Поведение киевской власти показывает, что они пока не готовы к миру - есть внешнее давление, есть попытки затянуть конфликт со стороны радикальной части западных элит", - сказал Сальдо агентству.
С другой стороны, Россия сохраняет инициативу на поле боя, силы и экономику, подчеркнул он.
"Так что мы готовы к любому сценарию. Мир возможен - но он должен быть честным и безопасным для наших людей", - подытожил губернатор.
Специальная военная операция на Украине Украина Херсонская область Россия Владимир Сальдо
 
 
