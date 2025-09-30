https://ria.ru/20250930/saldo-2045278794.html
Сальдо оценил шансы на завершение конфликта на Украине в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Говорить о завершении конфликта на Украине в этом году преждевременно, поскольку радикальная часть западных элит предпринимает попытки его затянуть, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Заканчивать войну - это общая задача, но говорить, что она закончится в этом году, было бы преждевременно. Поведение киевской власти показывает, что они пока не готовы к миру - есть внешнее давление, есть попытки затянуть конфликт со стороны радикальной части западных элит", - сказал Сальдо агентству. С другой стороны, Россия сохраняет инициативу на поле боя, силы и экономику, подчеркнул он. "Так что мы готовы к любому сценарию. Мир возможен - но он должен быть честным и безопасным для наших людей", - подытожил губернатор.
