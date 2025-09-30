Рейтинг@Mail.ru
Жители Николаева и Одессы хотели бы войти в состав России, считает Сальдо - РИА Новости, 30.09.2025
03:52 30.09.2025
Жители Николаева и Одессы хотели бы войти в состав России, считает Сальдо
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Одесса и Николаев, в случае если бы там были проведены референдумы о воссоединении с Россией, приняли бы решение войти в состав Российской Федерации, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации. "Я уверен, что результат был бы схожим с тем, что мы видели на Херсонщине и в Донбассе. На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. Там, несмотря на всю пропаганду, несмотря на давление, сохраняется стремление к нормальной жизни — без мобилизационных облав, без диктатуры СБУ, без западных "кураторов". Сегодняшняя власть в Киеве и на всей оставшейся территории Украины держится только на страхе и силе. Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно — они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией, с большой Родиной, где есть защита, развитие и будущее", - сказал Сальдо. Глава Херсонской области подчеркнул, что проведение референдумов в Одесской и Николаевской областях было бы возможно только в случае освобождения этих регионов от гнета киевского режима. "Нужно понимать, что проведение референдума на Одесчине и Николаевщине означало бы, что эти регионы освобождены от киевского режима. А это бы значило, что его ярые сторонники, которые понаехали, например, в Одессу, изгнаны или уничтожены. Так что в итогах референдумов можно не сомневаться", - подытожил губернатор. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Одесса и Николаев, в случае если бы там были проведены референдумы о воссоединении с Россией, приняли бы решение войти в состав Российской Федерации, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации.
"Я уверен, что результат был бы схожим с тем, что мы видели на Херсонщине и в Донбассе. На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. Там, несмотря на всю пропаганду, несмотря на давление, сохраняется стремление к нормальной жизни — без мобилизационных облав, без диктатуры СБУ, без западных "кураторов". Сегодняшняя власть в Киеве и на всей оставшейся территории Украины держится только на страхе и силе. Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно — они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией, с большой Родиной, где есть защита, развитие и будущее", - сказал Сальдо.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Херсонская область не жалеет о своем выборе, заявил Сальдо
01:51
01:51
Глава Херсонской области подчеркнул, что проведение референдумов в Одесской и Николаевской областях было бы возможно только в случае освобождения этих регионов от гнета киевского режима.
"Нужно понимать, что проведение референдума на Одесчине и Николаевщине означало бы, что эти регионы освобождены от киевского режима. А это бы значило, что его ярые сторонники, которые понаехали, например, в Одессу, изгнаны или уничтожены. Так что в итогах референдумов можно не сомневаться", - подытожил губернатор.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
В Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Сальдо назвал девиз третьей годовщины воссоединения с Россией
27 сентября, 18:21
27 сентября, 18:21
 
Россия, Херсонская область, Одесса, Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины
 
 
