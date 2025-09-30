Рейтинг@Mail.ru
Херсонская область не жалеет о своем выборе, заявил Сальдо - РИА Новости, 30.09.2025
01:51 30.09.2025
Херсонская область не жалеет о своем выборе, заявил Сальдо
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Никто в Херсонской области не жалеет о своем выборе воссоединиться с Россией, сделанном на референдуме три года назад, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину вхождения региона в состав Российской Федерации. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. "Никто не жалеет о своем выборе - наоборот, каждый день мы видим подтверждение, что решение вернуться в Россию было правильным. Это ощущается в разговорах с людьми, на встречах в муниципалитетах, в том, как дети с гордостью поднимают российский флаг в школах", - сказал РИА Новости Сальдо. В настоящее время под контролем России находится 76% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Никто в Херсонской области не жалеет о своем выборе воссоединиться с Россией, сделанном на референдуме три года назад, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину вхождения региона в состав Российской Федерации.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
"Никто не жалеет о своем выборе - наоборот, каждый день мы видим подтверждение, что решение вернуться в Россию было правильным. Это ощущается в разговорах с людьми, на встречах в муниципалитетах, в том, как дети с гордостью поднимают российский флаг в школах", - сказал РИА Новости Сальдо.
В настоящее время под контролем России находится 76% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Сальдо рассказал, чего ожидает от мирного соглашения по Украине
4 сентября, 07:11
 
