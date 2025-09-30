https://ria.ru/20250930/rynok-2045325803.html

Иностранный бизнес ждет выхода на российский рынок, заявил Шохин

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сроки опционных соглашений на обратный выкуп активов иностранного бизнеса в России уже истекают, поэтому компании ждет не возвращение, а именно приход на российский рынок, такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Иностранцы, ушедшие из России, такие как Renault и Nissan, вряд ли вернутся. А если и вернутся, то вряд ли мы их примем, потому что они ушли не по-хорошему. Многие уходили и сохраняли опцион на возвращение, на покупку этих активов по согласованным условиям. Но сроки этих опционных соглашений, как правило, не превышали три года. Поэтому это уже не возвращение, а приход", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Как пояснил Шохин, большинство этих соглашений, которые заключались на два-три года, вот-вот потеряют свою силу, а для тех соглашений, которые еще действуют, придется учитывать законодательную базу с условиями по их возвращению. "Они должны возвращаться так, как уходили. А уходили они через правительственную комиссию по иностранным инвестициям, получали разрешение на выход", - добавил он. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

