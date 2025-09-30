https://ria.ru/20250930/rutube-2045294105.html

Приложение Rutube для Android TV снова появилось в Google Play

Официальное приложение российского видеохостинга Rutube для Android TV снова доступно в Google Play, сообщили в пресс-службе видеохостинга.

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Официальное приложение российского видеохостинга Rutube для Android TV снова доступно в Google Play, сообщили в пресс-службе видеохостинга. Осенью прошлого года приложение пропало из Google Play, в том числе из магазина приложений на телевизоре. При этом в октябре компания сообщала, что приложение стало доступно в Google Play только для пользователей США. Тогда в компании пошутили, что Google запутался с санкциями и устроил культурный обмен. В свою очередь в августе мобильное приложение стало доступно для скачивания в Google Play. "Владельцы телевизоров под управлением ОС Android могут скачать официальное приложение видеохостинга Rutube в Google Play. Для скачивания доступна последняя версия приложения с полным функционалом платформы", - сообщили в пресс-службе. Там напомнили, что приложение для TV также доступно в официальном магазине RuStore на любом телевизоре. Количество просмотров на Rutube за январь-август 2025 года составило более 33 миллиардов, что в 6,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года - 5,4 миллиарда.

Варвара Скокшина

