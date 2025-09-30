Рейтинг@Mail.ru
Умерла российский лингвист Анна Поливанова - РИА Новости, 30.09.2025
21:00 30.09.2025
Умерла российский лингвист Анна Поливанова
Российский лингвист, кандидат филологических наук Анна Поливанова умерла в возрасте 80 лет, сообщила РИА Новости директор Института восточных культур РГГУ Анна...
российский государственный гуманитарный университет
происшествия
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российский лингвист, кандидат филологических наук Анна Поливанова умерла в возрасте 80 лет, сообщила РИА Новости директор Института восточных культур РГГУ Анна Дыбо. "Анна Константиновна, к сожалению, скончалась в понедельник (29 сентября - ред.). Она была совершенно блестящим лингвистом", - сказала Дыбо, уточнив, что Поливанова была внучкой философа Густава Шпета. Поливанова преподавала в Московском государственном университете (МГУ) и в Российской государственном гуманитарном университете (РГГУ), а также являлась составителем грамматики и словаря старославянского языка, автором книги "Логические основы грамматики. От фонологии до семантики".
2025
российский государственный гуманитарный университет, происшествия
Российский государственный гуманитарный университет, Происшествия
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российский лингвист, кандидат филологических наук Анна Поливанова умерла в возрасте 80 лет, сообщила РИА Новости директор Института восточных культур РГГУ Анна Дыбо.
"Анна Константиновна, к сожалению, скончалась в понедельник (29 сентября - ред.). Она была совершенно блестящим лингвистом", - сказала Дыбо, уточнив, что Поливанова была внучкой философа Густава Шпета.
Поливанова преподавала в Московском государственном университете (МГУ) и в Российской государственном гуманитарном университете (РГГУ), а также являлась составителем грамматики и словаря старославянского языка, автором книги "Логические основы грамматики. От фонологии до семантики".
 
