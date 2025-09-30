https://ria.ru/20250930/rossiya-2045527974.html

Концерт в Донецке ко Дню воссоединения новых регионов прошел под землей

Торжественный концерт ко Дню воссоединения новых регионов с РФ прошел на подземном паркинге в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2025

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Торжественный концерт ко Дню воссоединения новых регионов с РФ прошел на подземном паркинге в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. В рамках празднования Дня воссоединения новых регионов с РФ активисты "Молодой Гвардии Единой России" в ДНР организовали концерт на подземном паркинге в Донецке. Также под землей была проведена выставка архивных фотографий, посвященная освобожденным городам ДНР, состоялся показ документальных фильмов, работали интерактивные зоны для молодежи. На концерте выступил российский артист "Рем Дигга", автор и исполнитель из Донецка Илья Дослов, группа "Между нами", вокалист Томас Микиани и вокальная сборная республиканского университета "ДонНАСА". "Сегодня у нас проходит концерт в честь праздника, Дня воссоединения Донбасса с Россией. ДНР долго стремилась стать частью Российской Федерации… Знаете, это действительно праздник, но праздник со слезами на глазах. Мы помним и чтим память всех тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы сегодня молодежь могла праздновать… Для нас это была самая главная цель и мечта. И уже третий год, когда мы можем сказать, что мы часть Российской Федерации", - сказал, отвечая на вопрос РИА Новости, врио министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский. По его словам, где бы ни находилась молодежь республики, она демонстрирует то, что она "заряжена". Молодежь продолжает ходить в школы, университеты, добывает новые знания и получает новые возможности в рамках самых различных мероприятий, добавил врио министра. "Для меня это большая честь, что меня пригласили, что меня так поддержали люди. Я здесь как дома, считаю, мне можно так сказать… Самые положительные эмоции получил, я очень рад, что приехал", - сказал "Рем Дигга", отвечая на вопрос РИА Новости. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

