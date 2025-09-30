https://ria.ru/20250930/rossiya-2045526945.html

"Почтарь" победил в нескольких номинациях на кинофестивале в Египте

"Почтарь" победил в нескольких номинациях на кинофестивале в Египте - РИА Новости, 30.09.2025

"Почтарь" победил в нескольких номинациях на кинофестивале в Египте

Российский фильм "Почтарь" с Александром Петровым в главной роли победил в трех номинациях на молодежном кинофестивале в египетской Хургаде, сообщили РИА... РИА Новости, 30.09.2025

КАИР, 30 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Российский фильм "Почтарь" с Александром Петровым в главной роли победил в трех номинациях на молодежном кинофестивале в египетской Хургаде, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Хургаде. Как отметили в генконсульстве, программу фестиваля, проходившего 25-29 сентября, открыл семейный фильм "Царевна-лягушка", а в основном конкурсе приняла участие военная драма "Почтарь". Также генконсульство сообщило, что в рамках кинофестиваля 26 и 27 сентября АО "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ и генконсульства России в Хургаде был организован День российского кино в Египте, в ходе которого зрителям были представлены документальный фильм "Дыхание глубины" о дайверах, покоряющих самые холодные водоемы России; документальная картина о северных дорогах "Зимник" и мелодрама "Она танцует". "Во время подведения итогов конкурсной программы кинофестиваля российский фильм "Почтарь" победил в трех номинациях: "лучший фильм", "лучший сценарий" и "лучшая режиссура", - заявило генконсульство, подчеркнув, что международное жюри отметило искусный сценарий, блестящую актёрскую игру, профессиональную режиссуру кинокартины, а также умение реалистично передать тяжёлые времена, переживаемые народом СССР во время Великой Отечественной войны. Присужденные "Почтарю" награды были вручены в ходе торжественной церемонии генконсулу России в Хургаде Максиму Литвинову. III Международный молодежный кинофестиваль в Хургаде проходил 25-29 сентября. На нем были представлены 89 короткометражных и полнометражных фильмов из 33 стран мира. Фестиваль состоялся под патронажем министерства культуры Египта, министерства туризма и древностей страны, египетского министерства по делам молодежи и спорта, а также администрации провинции Красное море.

