Рейтинг@Mail.ru
"Почтарь" победил в нескольких номинациях на кинофестивале в Египте - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:38 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045526945.html
"Почтарь" победил в нескольких номинациях на кинофестивале в Египте
"Почтарь" победил в нескольких номинациях на кинофестивале в Египте - РИА Новости, 30.09.2025
"Почтарь" победил в нескольких номинациях на кинофестивале в Египте
Российский фильм "Почтарь" с Александром Петровым в главной роли победил в трех номинациях на молодежном кинофестивале в египетской Хургаде, сообщили РИА... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T23:38:00+03:00
2025-09-30T23:38:00+03:00
культура
хургада
россия
египет
александр петров (актер)
роскино
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011518239_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_30d8bc3dd9f081d030f3f0724c2a2c25.jpg
КАИР, 30 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Российский фильм "Почтарь" с Александром Петровым в главной роли победил в трех номинациях на молодежном кинофестивале в египетской Хургаде, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Хургаде. Как отметили в генконсульстве, программу фестиваля, проходившего 25-29 сентября, открыл семейный фильм "Царевна-лягушка", а в основном конкурсе приняла участие военная драма "Почтарь". Также генконсульство сообщило, что в рамках кинофестиваля 26 и 27 сентября АО "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ и генконсульства России в Хургаде был организован День российского кино в Египте, в ходе которого зрителям были представлены документальный фильм "Дыхание глубины" о дайверах, покоряющих самые холодные водоемы России; документальная картина о северных дорогах "Зимник" и мелодрама "Она танцует". "Во время подведения итогов конкурсной программы кинофестиваля российский фильм "Почтарь" победил в трех номинациях: "лучший фильм", "лучший сценарий" и "лучшая режиссура", - заявило генконсульство, подчеркнув, что международное жюри отметило искусный сценарий, блестящую актёрскую игру, профессиональную режиссуру кинокартины, а также умение реалистично передать тяжёлые времена, переживаемые народом СССР во время Великой Отечественной войны. Присужденные "Почтарю" награды были вручены в ходе торжественной церемонии генконсулу России в Хургаде Максиму Литвинову. III Международный молодежный кинофестиваль в Хургаде проходил 25-29 сентября. На нем были представлены 89 короткометражных и полнометражных фильмов из 33 стран мира. Фестиваль состоялся под патронажем министерства культуры Египта, министерства туризма и древностей страны, египетского министерства по делам молодежи и спорта, а также администрации провинции Красное море.
https://ria.ru/20250925/nikolaev-2044319489.html
хургада
россия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011518239_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_27d6f100ae65b29653a682817e302c63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хургада, россия, египет, александр петров (актер), роскино, в мире
Культура, Хургада, Россия, Египет, Александр Петров (актер), Роскино, В мире
"Почтарь" победил в нескольких номинациях на кинофестивале в Египте

"Почтарь" победил в трех номинациях на молодежном кинофестивале в Египте

© KION / МТС Медиа (2025)Кадр из фильма "Почтарь"
Кадр из фильма Почтарь - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© KION / МТС Медиа (2025)
Кадр из фильма "Почтарь". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 30 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Российский фильм "Почтарь" с Александром Петровым в главной роли победил в трех номинациях на молодежном кинофестивале в египетской Хургаде, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Хургаде.
Как отметили в генконсульстве, программу фестиваля, проходившего 25-29 сентября, открыл семейный фильм "Царевна-лягушка", а в основном конкурсе приняла участие военная драма "Почтарь".
Также генконсульство сообщило, что в рамках кинофестиваля 26 и 27 сентября АО "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ и генконсульства России в Хургаде был организован День российского кино в Египте, в ходе которого зрителям были представлены документальный фильм "Дыхание глубины" о дайверах, покоряющих самые холодные водоемы России; документальная картина о северных дорогах "Зимник" и мелодрама "Она танцует".
"Во время подведения итогов конкурсной программы кинофестиваля российский фильм "Почтарь" победил в трех номинациях: "лучший фильм", "лучший сценарий" и "лучшая режиссура", - заявило генконсульство, подчеркнув, что международное жюри отметило искусный сценарий, блестящую актёрскую игру, профессиональную режиссуру кинокартины, а также умение реалистично передать тяжёлые времена, переживаемые народом СССР во время Великой Отечественной войны.
Присужденные "Почтарю" награды были вручены в ходе торжественной церемонии генконсулу России в Хургаде Максиму Литвинову.
III Международный молодежный кинофестиваль в Хургаде проходил 25-29 сентября. На нем были представлены 89 короткометражных и полнометражных фильмов из 33 стран мира. Фестиваль состоялся под патронажем министерства культуры Египта, министерства туризма и древностей страны, египетского министерства по делам молодежи и спорта, а также администрации провинции Красное море.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Николаев: якутское кино в 2025 году собрало почти 200 миллионов рублей
25 сентября, 15:51
 
КультураХургадаРоссияЕгипетАлександр ПетровРоскиноВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала