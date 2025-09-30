США отправили к границам России "охотников" за подлодками, пишут СМИ

https://ria.ru/20250930/rossiya-2045521156.html

США перебросили дополнительные противолодочные самолеты P-8 Poseidon в Норвегию для слежки за акваторией вблизи российской границы, сообщает Newsweek. РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. США перебросили дополнительные противолодочные самолеты P-8 Poseidon в Норвегию для слежки за акваторией вблизи российской границы, сообщает Newsweek. "Соединенные Штаты направили в Норвегию военные самолеты, способные шпионить и вести охоту за подводными лодками", — говорится в публикации. Как утверждает издание, присутствие патрульных самолетов ВМС США P-8 Poseidon на севере Европы необходимо на фоне "укрепления НАТО своей оборонительной позиции в Балтийском регионе из-за угрозы подводным кабелям и трубопроводам, якобы исходящей со стороны России, а также из-за подозрительной активности беспилотников в Польше, Дании и Норвегии". Обвинения России в нарушении воздушных границ В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать "российские самолеты", если они окажутся в воздушном пространстве альянса. С этим высказыванием он выступил после череды "инцидентов", в которых члены организации бездоказательно обвинили Москву. Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия в случае попыток сбивать объекты в ее воздушном пространстве отреагирует как суверенная страна. Датская полиция 22 сентября сообщила, что аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Служба разведки назвала произошедшее "нападением", а премьер Метте Фредериксен — "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за все время. Она не исключила причастности России, не приведя при этом никаких доказательств. В тот же день по запросу Эстонии состоялось экстренное заседание Совбеза ООН из-за "инцидента", доказательств которого представлено также не было. Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море, на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись. Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении "представлявших опасность" дронов. Он голословно обвинил в случившемся Москву, утверждая, что границу пересекли 19 летательных аппаратов. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.

