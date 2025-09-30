Рейтинг@Mail.ru
США отправили к границам России "охотников" за подлодками, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045521156.html
США отправили к границам России "охотников" за подлодками, пишут СМИ
США отправили к границам России "охотников" за подлодками, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2025
США отправили к границам России "охотников" за подлодками, пишут СМИ
США перебросили дополнительные противолодочные самолеты P-8 Poseidon в Норвегию для слежки за акваторией вблизи российской границы, сообщает Newsweek. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T22:22:00+03:00
2025-09-30T22:22:00+03:00
в мире
россия
сша
норвегия
марк рютте
дональд трамп
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240945_0:99:1597:997_1920x0_80_0_0_0f7dba58c09032aa6beffec77c8ed3d1.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. США перебросили дополнительные противолодочные самолеты P-8 Poseidon в Норвегию для слежки за акваторией вблизи российской границы, сообщает Newsweek. "Соединенные Штаты направили в Норвегию военные самолеты, способные шпионить и вести охоту за подводными лодками", — говорится в публикации. Как утверждает издание, присутствие патрульных самолетов ВМС США P-8 Poseidon на севере Европы необходимо на фоне "укрепления НАТО своей оборонительной позиции в Балтийском регионе из-за угрозы подводным кабелям и трубопроводам, якобы исходящей со стороны России, а также из-за подозрительной активности беспилотников в Польше, Дании и Норвегии". Обвинения России в нарушении воздушных границ В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать "российские самолеты", если они окажутся в воздушном пространстве альянса. С этим высказыванием он выступил после череды "инцидентов", в которых члены организации бездоказательно обвинили Москву. Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия в случае попыток сбивать объекты в ее воздушном пространстве отреагирует как суверенная страна. Датская полиция 22 сентября сообщила, что аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Служба разведки назвала произошедшее "нападением", а премьер Метте Фредериксен — "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за все время. Она не исключила причастности России, не приведя при этом никаких доказательств. В тот же день по запросу Эстонии состоялось экстренное заседание Совбеза ООН из-за "инцидента", доказательств которого представлено также не было. Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море, на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись. Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении "представлявших опасность" дронов. Он голословно обвинил в случившемся Москву, утверждая, что границу пересекли 19 летательных аппаратов. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.
https://ria.ru/20250930/tramp-2045475470.html
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044820189.html
https://ria.ru/20250930/evropa-2045520785.html
россия
сша
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240945_170:0:1590:1065_1920x0_80_0_0_28bca3f9193f7afabf3d1155cbec9c28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, норвегия, марк рютте, дональд трамп, дмитрий песков, нато, оон, boeing p-8 poseidon, миг-31
В мире, Россия, США, Норвегия, Марк Рютте, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, ООН, Boeing P-8 Poseidon, МиГ-31
США отправили к границам России "охотников" за подлодками, пишут СМИ

Newsweek: США перебросили самолеты в Норвегию для слежки за подлодками РФ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США
Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. США перебросили дополнительные противолодочные самолеты P-8 Poseidon в Норвегию для слежки за акваторией вблизи российской границы, сообщает Newsweek.
"Соединенные Штаты направили в Норвегию военные самолеты, способные шпионить и вести охоту за подводными лодками", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп подтвердил отправку подлодок к берегам России
Вчера, 18:02
Как утверждает издание, присутствие патрульных самолетов ВМС США P-8 Poseidon на севере Европы необходимо на фоне "укрепления НАТО своей оборонительной позиции в Балтийском регионе из-за угрозы подводным кабелям и трубопроводам, якобы исходящей со стороны России, а также из-за подозрительной активности беспилотников в Польше, Дании и Норвегии".

Обвинения России в нарушении воздушных границ

В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать "российские самолеты", если они окажутся в воздушном пространстве альянса. С этим высказыванием он выступил после череды "инцидентов", в которых члены организации бездоказательно обвинили Москву. Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия в случае попыток сбивать объекты в ее воздушном пространстве отреагирует как суверенная страна.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Россия не направляет ракеты и дроны на объекты ЕС и НАТО, заявил Лавров
27 сентября, 20:03
Датская полиция 22 сентября сообщила, что аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Служба разведки назвала произошедшее "нападением", а премьер Метте Фредериксен — "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за все время. Она не исключила причастности России, не приведя при этом никаких доказательств.
В тот же день по запросу Эстонии состоялось экстренное заседание Совбеза ООН из-за "инцидента", доказательств которого представлено также не было. Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море, на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.
Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении "представлявших опасность" дронов. Он голословно обвинил в случившемся Москву, утверждая, что границу пересекли 19 летательных аппаратов. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.
Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В США предупредили, что ждет Европу из-за России
Вчера, 22:14
 
В миреРоссияСШАНорвегияМарк РюттеДональд ТрампДмитрий ПесковНАТОООНBoeing P-8 PoseidonМиГ-31
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала