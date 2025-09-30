https://ria.ru/20250930/rossiya-2045517726.html

В Пензе при пожаре в доме пострадала женщина

2025-09-30T21:50:00+03:00

происшествия

пенза

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме произошел в Пензе, в результате пострадала одна женщина, еще 10 жителей эвакуированы, сообщили во вторник в региональном главке МЧС. Сообщение о возгорании в многоквартирном двухэтажном доме на улице Межрайонная поступило в ведомство в 17.17 мск. "В результате пожара во втором подъезде двухэтажного деревянного дома частично выгорели квартиры, коридор и кровля. Площадь горения составила 160 квадратных метров. Пострадала 76-летняя женщина, 10 человек эвакуированы", - сообщили журналистам в пресс-службе главка. Специалисты МЧС выясняют обстоятельства возникновения пожара, добавили в ведомстве.

пенза

2025

