Рейтинг@Mail.ru
В Пензе при пожаре в доме пострадала женщина - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045517726.html
В Пензе при пожаре в доме пострадала женщина
В Пензе при пожаре в доме пострадала женщина - РИА Новости, 30.09.2025
В Пензе при пожаре в доме пострадала женщина
Пожар в многоквартирном доме произошел в Пензе, в результате пострадала одна женщина, еще 10 жителей эвакуированы, сообщили во вторник в региональном главке... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T21:50:00+03:00
2025-09-30T21:50:00+03:00
происшествия
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме произошел в Пензе, в результате пострадала одна женщина, еще 10 жителей эвакуированы, сообщили во вторник в региональном главке МЧС. Сообщение о возгорании в многоквартирном двухэтажном доме на улице Межрайонная поступило в ведомство в 17.17 мск. "В результате пожара во втором подъезде двухэтажного деревянного дома частично выгорели квартиры, коридор и кровля. Площадь горения составила 160 квадратных метров. Пострадала 76-летняя женщина, 10 человек эвакуированы", - сообщили журналистам в пресс-службе главка. Специалисты МЧС выясняют обстоятельства возникновения пожара, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045476571.html
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пенза, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензе при пожаре в доме пострадала женщина

При пожаре в многоквартирном в Пензе пострадала 76-летняя женщина

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме произошел в Пензе, в результате пострадала одна женщина, еще 10 жителей эвакуированы, сообщили во вторник в региональном главке МЧС.
Сообщение о возгорании в многоквартирном двухэтажном доме на улице Межрайонная поступило в ведомство в 17.17 мск.
"В результате пожара во втором подъезде двухэтажного деревянного дома частично выгорели квартиры, коридор и кровля. Площадь горения составила 160 квадратных метров. Пострадала 76-летняя женщина, 10 человек эвакуированы", - сообщили журналистам в пресс-службе главка.
Специалисты МЧС выясняют обстоятельства возникновения пожара, добавили в ведомстве.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Петербурге при пожаре в квартире погиб мужчина
Вчера, 18:11
 
ПроисшествияПензаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала