В Пензе при пожаре в доме пострадала женщина
В Пензе при пожаре в доме пострадала женщина - РИА Новости, 30.09.2025
В Пензе при пожаре в доме пострадала женщина
Пожар в многоквартирном доме произошел в Пензе, в результате пострадала одна женщина, еще 10 жителей эвакуированы, сообщили во вторник в региональном главке... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T21:50:00+03:00
2025-09-30T21:50:00+03:00
2025-09-30T21:50:00+03:00
САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме произошел в Пензе, в результате пострадала одна женщина, еще 10 жителей эвакуированы, сообщили во вторник в региональном главке МЧС. Сообщение о возгорании в многоквартирном двухэтажном доме на улице Межрайонная поступило в ведомство в 17.17 мск. "В результате пожара во втором подъезде двухэтажного деревянного дома частично выгорели квартиры, коридор и кровля. Площадь горения составила 160 квадратных метров. Пострадала 76-летняя женщина, 10 человек эвакуированы", - сообщили журналистам в пресс-службе главка. Специалисты МЧС выясняют обстоятельства возникновения пожара, добавили в ведомстве.
