Следующий День Победы можно будет встретить в Херсоне, заявил Сальдо
Следующий День Победы можно будет встретить в Херсоне, заявил Сальдо - РИА Новости, 30.09.2025
Следующий День Победы можно будет встретить в Херсоне, заявил Сальдо
Следующий День Победы в Великой Отечественной войне можно будет встретить в освобожденном от боевиков киевского режима Херсоне, заявил журналистам в третью... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T20:48:00+03:00
2025-09-30T20:48:00+03:00
2025-09-30T20:48:00+03:00
херсон
херсонская область
россия
владимир сальдо
происшествия
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Следующий День Победы в Великой Отечественной войне можно будет встретить в освобожденном от боевиков киевского режима Херсоне, заявил журналистам в третью годовщину воссоединения Херсонской области с Россией губернатор региона Владимир Сальдо. "Можно даже и раньше, например, на День Победы в Великой Отечественной войне. Я в это верю, и это произойдет", - ответил Сальдо на вопрос журналистов, можно ли освободить Херсон к следующей годовщине референдума. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
херсон
херсонская область
россия
Следующий День Победы можно будет встретить в Херсоне, заявил Сальдо
Сальдо: следующий День Победы можно будет встретить в освобожденном Херсоне