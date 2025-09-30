Рейтинг@Mail.ru
Следующий День Победы можно будет встретить в Херсоне, заявил Сальдо - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045509322.html
Следующий День Победы можно будет встретить в Херсоне, заявил Сальдо
Следующий День Победы можно будет встретить в Херсоне, заявил Сальдо - РИА Новости, 30.09.2025
Следующий День Победы можно будет встретить в Херсоне, заявил Сальдо
Следующий День Победы в Великой Отечественной войне можно будет встретить в освобожденном от боевиков киевского режима Херсоне, заявил журналистам в третью... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T20:48:00+03:00
2025-09-30T20:48:00+03:00
херсон
херсонская область
россия
владимир сальдо
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045507648_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86b40528bce680d68ce04e90e504c1fb.jpg
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Следующий День Победы в Великой Отечественной войне можно будет встретить в освобожденном от боевиков киевского режима Херсоне, заявил журналистам в третью годовщину воссоединения Херсонской области с Россией губернатор региона Владимир Сальдо. "Можно даже и раньше, например, на День Победы в Великой Отечественной войне. Я в это верю, и это произойдет", - ответил Сальдо на вопрос журналистов, можно ли освободить Херсон к следующей годовщине референдума. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250930/ukraina-2045485168.html
херсон
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Владимир Сальдо про следующий День Победы в Великой Отечественной войне
Следующий День Победы в Великой Отечественной войне можно будет встретить в освобожденном от боевиков киевского режима Херсоне, заявил в третью годовщину воссоединения Херсонской области с Россией губернатор региона Владимир Сальдо
2025-09-30T20:48
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045507648_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5051c68ee7089d6e39fec3654b8e0244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо, происшествия
Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Происшествия
Следующий День Победы можно будет встретить в Херсоне, заявил Сальдо

Сальдо: следующий День Победы можно будет встретить в освобожденном Херсоне

Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Следующий День Победы в Великой Отечественной войне можно будет встретить в освобожденном от боевиков киевского режима Херсоне, заявил журналистам в третью годовщину воссоединения Херсонской области с Россией губернатор региона Владимир Сальдо.
"Можно даже и раньше, например, на День Победы в Великой Отечественной войне. Я в это верю, и это произойдет", - ответил Сальдо на вопрос журналистов, можно ли освободить Херсон к следующей годовщине референдума.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Давайте признаем". В США забили тревогу из-за провокации на Украине
Вчера, 18:43
 
ХерсонХерсонская областьРоссияВладимир СальдоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала