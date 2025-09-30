https://ria.ru/20250930/rossiya-2045507469.html
Скончалась вдова Григория Чухрая Ираида Чухрай
Скончалась вдова Григория Чухрая Ираида Чухрай - РИА Новости, 30.09.2025
Скончалась вдова Григория Чухрая Ираида Чухрай
Вдова режиссера Григория Чухрая, Ираида Чухрай, умерла в возрасте 105 лет, сообщил во вторник РИА Новости ее зять, продюсер Игорь Толстунов. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T20:33:00+03:00
2025-09-30T20:33:00+03:00
2025-09-30T20:48:00+03:00
григорий чухрай
игорь толстунов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045506348_0:122:1200:797_1920x0_80_0_0_2fd72120f87c5a5345c742a0d3f46457.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вдова режиссера Григория Чухрая, Ираида Чухрай, умерла в возрасте 105 лет, сообщил во вторник РИА Новости ее зять, продюсер Игорь Толстунов. "Да, к сожалению, в пятницу 26 сентября. Прощание планируется в четверг в Москве", - сообщил Толстунов. Говоря о причине смерти, он отметил, что "отдельной болезни у нее не было, просто - 105 лет". Ираида Чухрай (Пенькова) родилась в 1921 году. С Чухраем они познакомились на фронте и поженились в 1944 году. В 2001 году режиссер ушел из жизни в возрасте 80 лет.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045506348_0:0:1064:797_1920x0_80_0_0_c1da4e8d765dc65464f9ae61fa838b16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий чухрай, игорь толстунов, происшествия
Григорий Чухрай, Игорь Толстунов, Происшествия
Скончалась вдова Григория Чухрая Ираида Чухрай
Вдова Григория Чухрая, Ираида Чухрай, скончалась в возрасте 105 лет
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вдова режиссера Григория Чухрая, Ираида Чухрай, умерла в возрасте 105 лет, сообщил во вторник РИА Новости ее зять, продюсер Игорь Толстунов.
"Да, к сожалению, в пятницу 26 сентября. Прощание планируется в четверг в Москве", - сообщил Толстунов.
Говоря о причине смерти, он отметил, что "отдельной болезни у нее не было, просто - 105 лет".
Ираида Чухрай (Пенькова) родилась в 1921 году. С Чухраем они познакомились на фронте и поженились в 1944 году. В 2001 году режиссер ушел из жизни в возрасте 80 лет.