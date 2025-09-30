Рейтинг@Mail.ru
20:33 30.09.2025 (обновлено: 20:48 30.09.2025)
Скончалась вдова Григория Чухрая Ираида Чухрай
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вдова режиссера Григория Чухрая, Ираида Чухрай, умерла в возрасте 105 лет, сообщил во вторник РИА Новости ее зять, продюсер Игорь Толстунов. "Да, к сожалению, в пятницу 26 сентября. Прощание планируется в четверг в Москве", - сообщил Толстунов. Говоря о причине смерти, он отметил, что "отдельной болезни у нее не было, просто - 105 лет". Ираида Чухрай (Пенькова) родилась в 1921 году. С Чухраем они познакомились на фронте и поженились в 1944 году. В 2001 году режиссер ушел из жизни в возрасте 80 лет.
© Кадр видеоВдова режиссера Григория Чухрая Ираида
© Кадр видео
