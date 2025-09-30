https://ria.ru/20250930/rossiya-2045507469.html

Скончалась вдова Григория Чухрая Ираида Чухрай

Скончалась вдова Григория Чухрая Ираида Чухрай - РИА Новости, 30.09.2025

Скончалась вдова Григория Чухрая Ираида Чухрай

Вдова режиссера Григория Чухрая, Ираида Чухрай, умерла в возрасте 105 лет, сообщил во вторник РИА Новости ее зять, продюсер Игорь Толстунов. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T20:33:00+03:00

2025-09-30T20:33:00+03:00

2025-09-30T20:48:00+03:00

григорий чухрай

игорь толстунов

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045506348_0:122:1200:797_1920x0_80_0_0_2fd72120f87c5a5345c742a0d3f46457.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вдова режиссера Григория Чухрая, Ираида Чухрай, умерла в возрасте 105 лет, сообщил во вторник РИА Новости ее зять, продюсер Игорь Толстунов. "Да, к сожалению, в пятницу 26 сентября. Прощание планируется в четверг в Москве", - сообщил Толстунов. Говоря о причине смерти, он отметил, что "отдельной болезни у нее не было, просто - 105 лет". Ираида Чухрай (Пенькова) родилась в 1921 году. С Чухраем они познакомились на фронте и поженились в 1944 году. В 2001 году режиссер ушел из жизни в возрасте 80 лет.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

григорий чухрай, игорь толстунов, происшествия