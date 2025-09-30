https://ria.ru/20250930/rossiya-2045506470.html
Задержали еще одного фигуранта дела о хищении компенсаций по ЕГЭ
Задержали еще одного фигуранта дела о хищении компенсаций по ЕГЭ - РИА Новости, 30.09.2025
Задержали еще одного фигуранта дела о хищении компенсаций по ЕГЭ
Следователи в Ингушетии задержали еще одного фигуранта дела о хищении 10,7 миллиона рублей в минобразования региона при выплате компенсаций участвующим в ЕГЭ... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T20:31:00+03:00
2025-09-30T20:31:00+03:00
2025-09-30T20:31:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Следователи в Ингушетии задержали еще одного фигуранта дела о хищении 10,7 миллиона рублей в минобразования региона при выплате компенсаций участвующим в ЕГЭ педагогам, сообщило во вторник СУ СК по региону. Ранее ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела по фактам хищения в период с 2021 по 2022 годы должностными лицами регионального минобразования более 10,7 миллиона рублей, выделенных на выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и проведению ЕГЭ, путем подделки договоров и актов выполненных работ. "Сегодня следователем… один из подозреваемых задержан в порядке, предусмотренном статьями 91-92 УПК РФ, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Также отмечается, что ранее была установлена причастность к совершению данного преступления еще двух жительниц республики. "В отношении одной из них судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении второй – подписка о невыезде и надлежащем поведении", - пояснили в следственном управлении.
https://ria.ru/20250529/shkolnik-2019702580.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика ингушетия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержали еще одного фигуранта дела о хищении компенсаций по ЕГЭ
В Ингушетии задержали еще одного фигуранта дела о хищении 10,7 миллиона рублей
НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Следователи в Ингушетии задержали еще одного фигуранта дела о хищении 10,7 миллиона рублей в минобразования региона при выплате компенсаций участвующим в ЕГЭ педагогам, сообщило во вторник СУ СК по региону.
Ранее ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела по фактам хищения в период с 2021 по 2022 годы должностными лицами регионального минобразования более 10,7 миллиона рублей, выделенных на выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и проведению ЕГЭ, путем подделки договоров и актов выполненных работ.
"Сегодня следователем… один из подозреваемых задержан в порядке, предусмотренном статьями 91-92 УПК РФ
, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ранее была установлена причастность к совершению данного преступления еще двух жительниц республики.
"В отношении одной из них судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении второй – подписка о невыезде и надлежащем поведении", - пояснили в следственном управлении.