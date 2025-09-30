https://ria.ru/20250930/rossiya-2045506470.html

Задержали еще одного фигуранта дела о хищении компенсаций по ЕГЭ

2025-09-30T20:31:00+03:00

происшествия

республика ингушетия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg

НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Следователи в Ингушетии задержали еще одного фигуранта дела о хищении 10,7 миллиона рублей в минобразования региона при выплате компенсаций участвующим в ЕГЭ педагогам, сообщило во вторник СУ СК по региону. Ранее ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела по фактам хищения в период с 2021 по 2022 годы должностными лицами регионального минобразования более 10,7 миллиона рублей, выделенных на выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и проведению ЕГЭ, путем подделки договоров и актов выполненных работ. "Сегодня следователем… один из подозреваемых задержан в порядке, предусмотренном статьями 91-92 УПК РФ, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Также отмечается, что ранее была установлена причастность к совершению данного преступления еще двух жительниц республики. "В отношении одной из них судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении второй – подписка о невыезде и надлежащем поведении", - пояснили в следственном управлении.

республика ингушетия

россия

2025

