Рейтинг@Mail.ru
Задержали еще одного фигуранта дела о хищении компенсаций по ЕГЭ - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045506470.html
Задержали еще одного фигуранта дела о хищении компенсаций по ЕГЭ
Задержали еще одного фигуранта дела о хищении компенсаций по ЕГЭ - РИА Новости, 30.09.2025
Задержали еще одного фигуранта дела о хищении компенсаций по ЕГЭ
Следователи в Ингушетии задержали еще одного фигуранта дела о хищении 10,7 миллиона рублей в минобразования региона при выплате компенсаций участвующим в ЕГЭ... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T20:31:00+03:00
2025-09-30T20:31:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Следователи в Ингушетии задержали еще одного фигуранта дела о хищении 10,7 миллиона рублей в минобразования региона при выплате компенсаций участвующим в ЕГЭ педагогам, сообщило во вторник СУ СК по региону. Ранее ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела по фактам хищения в период с 2021 по 2022 годы должностными лицами регионального минобразования более 10,7 миллиона рублей, выделенных на выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и проведению ЕГЭ, путем подделки договоров и актов выполненных работ. "Сегодня следователем… один из подозреваемых задержан в порядке, предусмотренном статьями 91-92 УПК РФ, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Также отмечается, что ранее была установлена причастность к совершению данного преступления еще двух жительниц республики. "В отношении одной из них судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении второй – подписка о невыезде и надлежащем поведении", - пояснили в следственном управлении.
https://ria.ru/20250529/shkolnik-2019702580.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержали еще одного фигуранта дела о хищении компенсаций по ЕГЭ

В Ингушетии задержали еще одного фигуранта дела о хищении 10,7 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Следователи в Ингушетии задержали еще одного фигуранта дела о хищении 10,7 миллиона рублей в минобразования региона при выплате компенсаций участвующим в ЕГЭ педагогам, сообщило во вторник СУ СК по региону.
Ранее ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела по фактам хищения в период с 2021 по 2022 годы должностными лицами регионального минобразования более 10,7 миллиона рублей, выделенных на выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и проведению ЕГЭ, путем подделки договоров и актов выполненных работ.
"Сегодня следователем… один из подозреваемых задержан в порядке, предусмотренном статьями 91-92 УПК РФ, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ранее была установлена причастность к совершению данного преступления еще двух жительниц республики.
"В отношении одной из них судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении второй – подписка о невыезде и надлежащем поведении", - пояснили в следственном управлении.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Школьник, обвиняемый в мошенничестве, сдаст ЕГЭ под домашним арестом
29 мая, 07:57
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала