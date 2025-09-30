Рейтинг@Mail.ru
В Коломне грузовик насмерть сбил ребенка на велосипеде - РИА Новости, 30.09.2025
20:02 30.09.2025
В Коломне грузовик насмерть сбил ребенка на велосипеде
В Коломне грузовик насмерть сбил ребенка на велосипеде - РИА Новости, 30.09.2025
В Коломне грузовик насмерть сбил ребенка на велосипеде
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Водитель грузовика насмерть сбил 10-летнего мальчика на велосипеде в подмосковной Коломне, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. ДТП произошло в 16.01 на улице Советской. "По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки "Камаз", совершил наезд на мальчика 2015 года рождения, который передвигался на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП ребенок с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Коломне грузовик насмерть сбил ребенка на велосипеде

В Коломне грузовик насмерть сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Водитель грузовика насмерть сбил 10-летнего мальчика на велосипеде в подмосковной Коломне, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
ДТП произошло в 16.01 на улице Советской.
"По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки "Камаз", совершил наезд на мальчика 2015 года рождения, который передвигался на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП ребенок с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
22 марта, 11:43
В Москве грузовик насмерть сбил ребенка
22 марта, 11:43
 
