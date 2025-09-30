https://ria.ru/20250930/rossiya-2045502226.html

В Коломне грузовик насмерть сбил ребенка на велосипеде

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Водитель грузовика насмерть сбил 10-летнего мальчика на велосипеде в подмосковной Коломне, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. ДТП произошло в 16.01 на улице Советской. "По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки "Камаз", совершил наезд на мальчика 2015 года рождения, который передвигался на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП ребенок с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

