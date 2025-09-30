https://ria.ru/20250930/rossiya-2045477879.html

Обвиняемый в нападении на педагогов в Архангельске назвал свои мотивы

МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Молодой человек, обвиняемый в нападении на педагогов в техникуме Архангельска, на суде заявил, что сделал это из мести, потому что куратор не одобрила его учебный проект, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. "В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что напал с ножом на бывшего куратора группы из чувства мести, так как она не одобрила ему учебный проект, в результате чего у него образовалась задолженность по предметам", - говорится в сообщении. Вместе с тем установлено, что фигурант с 2023 года проходил обучение в техникуме, несмотря на задолженность, был переведен на второй курс, но в установленные сроки задолженность не закрыл и ушел в академический отпуск. Затем продолжил обучение на первом курсе, но пропускал занятия и имел задолженность по ряду предметов. Весной 2025 года по исполнении 18 лет по собственной инициативе забрал документы из техникума, но не сдал студенческий билет, которым воспользовался 29 сентября 2025 года. В понедельник утром 18-летний юноша напал с ножом на педагогов техникума в Архангельске, из которого ранее был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Вину юноша признал частично, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

