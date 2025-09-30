https://ria.ru/20250930/rossiya-2045477879.html
Обвиняемый в нападении на педагогов в Архангельске назвал свои мотивы
Обвиняемый в нападении на педагогов в Архангельске назвал свои мотивы - РИА Новости, 30.09.2025
Обвиняемый в нападении на педагогов в Архангельске назвал свои мотивы
Молодой человек, обвиняемый в нападении на педагогов в техникуме Архангельска, на суде заявил, что сделал это из мести, потому что куратор не одобрила его... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T18:19:00+03:00
2025-09-30T18:19:00+03:00
2025-09-30T18:19:00+03:00
происшествия
архангельск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063137_5:0:1888:1059_1920x0_80_0_0_8dafadefed798efd11d278038afc8101.jpg
МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Молодой человек, обвиняемый в нападении на педагогов в техникуме Архангельска, на суде заявил, что сделал это из мести, потому что куратор не одобрила его учебный проект, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. "В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что напал с ножом на бывшего куратора группы из чувства мести, так как она не одобрила ему учебный проект, в результате чего у него образовалась задолженность по предметам", - говорится в сообщении. Вместе с тем установлено, что фигурант с 2023 года проходил обучение в техникуме, несмотря на задолженность, был переведен на второй курс, но в установленные сроки задолженность не закрыл и ушел в академический отпуск. Затем продолжил обучение на первом курсе, но пропускал занятия и имел задолженность по ряду предметов. Весной 2025 года по исполнении 18 лет по собственной инициативе забрал документы из техникума, но не сдал студенческий билет, которым воспользовался 29 сентября 2025 года. В понедельник утром 18-летний юноша напал с ножом на педагогов техникума в Архангельске, из которого ранее был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Вину юноша признал частично, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250929/tekhnikum-2045105261.html
архангельск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063137_240:0:1652:1059_1920x0_80_0_0_1964edf063b4a7304b3759c84a26907c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Архангельск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемый в нападении на педагогов в Архангельске назвал свои мотивы
Обвиняемый в нападении на колледж в Архангельске заявил, что сделал это из мести
МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Молодой человек, обвиняемый в нападении на педагогов в техникуме Архангельска, на суде заявил, что сделал это из мести, потому что куратор не одобрила его учебный проект, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
"В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что напал с ножом на бывшего куратора группы из чувства мести, так как она не одобрила ему учебный проект, в результате чего у него образовалась задолженность по предметам", - говорится в сообщении.
Вместе с тем установлено, что фигурант с 2023 года проходил обучение в техникуме, несмотря на задолженность, был переведен на второй курс, но в установленные сроки задолженность не закрыл и ушел в академический отпуск. Затем продолжил обучение на первом курсе, но пропускал занятия и имел задолженность по ряду предметов. Весной 2025 года по исполнении 18 лет по собственной инициативе забрал документы из техникума, но не сдал студенческий билет, которым воспользовался 29 сентября 2025 года.
В понедельник утром 18-летний юноша напал с ножом на педагогов техникума в Архангельске
, из которого ранее был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Вину юноша признал частично, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.