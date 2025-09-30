Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали главную совместную задачу с коллегами из Индии
18:15 30.09.2025
В Совфеде назвали главную совместную задачу с коллегами из Индии
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов на консультациях с замсоветника премьер-министра Индии по нацбезопасности Паваном Капуром назвал главной задачей подготовку визита президента России Владимира Путина в Индию. "Главы России и Индии находятся в постоянном контакте, и сейчас наша главная задача - подготовить предстоящий визит президента Российской Федерации в Дели", - сказал Венедиктов на консультациях по региональным вопросам с Капуром. ​"Сейчас мы активно готовимся к визиту президента РФ Владимира Путина в Индию на 23-ю двустороннюю встречу в декабре", - отметил, в свою очередь, Капур.
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов на консультациях с замсоветника премьер-министра Индии по нацбезопасности Паваном Капуром назвал главной задачей подготовку визита президента России Владимира Путина в Индию.
"Главы России и Индии находятся в постоянном контакте, и сейчас наша главная задача - подготовить предстоящий визит президента Российской Федерации в Дели", - сказал Венедиктов на консультациях по региональным вопросам с Капуром.
​"Сейчас мы активно готовимся к визиту президента РФ Владимира Путина в Индию на 23-ю двустороннюю встречу в декабре", - отметил, в свою очередь, Капур.
