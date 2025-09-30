https://ria.ru/20250930/rossiya-2045476804.html

В Совфеде назвали главную совместную задачу с коллегами из Индии

В Совфеде назвали главную совместную задачу с коллегами из Индии - РИА Новости, 30.09.2025

В Совфеде назвали главную совместную задачу с коллегами из Индии

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов на консультациях с замсоветника премьер-министра Индии по нацбезопасности Паваном Капуром... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T18:15:00+03:00

2025-09-30T18:15:00+03:00

2025-09-30T18:16:00+03:00

в мире

россия

индия

александр венедиктов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:112:3003:1801_1920x0_80_0_0_173a26b76d834bb2a13fa2c1f4b6422a.jpg

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов на консультациях с замсоветника премьер-министра Индии по нацбезопасности Паваном Капуром назвал главной задачей подготовку визита президента России Владимира Путина в Индию. "Главы России и Индии находятся в постоянном контакте, и сейчас наша главная задача - подготовить предстоящий визит президента Российской Федерации в Дели", - сказал Венедиктов на консультациях по региональным вопросам с Капуром. ​"Сейчас мы активно готовимся к визиту президента РФ Владимира Путина в Индию на 23-ю двустороннюю встречу в декабре", - отметил, в свою очередь, Капур.

https://ria.ru/20250930/indiya-2045152915.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, индия, александр венедиктов, владимир путин