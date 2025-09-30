https://ria.ru/20250930/rossiya-2045476804.html
В Совфеде назвали главную совместную задачу с коллегами из Индии
В Совфеде назвали главную совместную задачу с коллегами из Индии - РИА Новости, 30.09.2025
В Совфеде назвали главную совместную задачу с коллегами из Индии
Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов на консультациях с замсоветника премьер-министра Индии по нацбезопасности Паваном Капуром... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T18:15:00+03:00
2025-09-30T18:15:00+03:00
2025-09-30T18:16:00+03:00
в мире
россия
индия
александр венедиктов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:112:3003:1801_1920x0_80_0_0_173a26b76d834bb2a13fa2c1f4b6422a.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов на консультациях с замсоветника премьер-министра Индии по нацбезопасности Паваном Капуром назвал главной задачей подготовку визита президента России Владимира Путина в Индию. "Главы России и Индии находятся в постоянном контакте, и сейчас наша главная задача - подготовить предстоящий визит президента Российской Федерации в Дели", - сказал Венедиктов на консультациях по региональным вопросам с Капуром. "Сейчас мы активно готовимся к визиту президента РФ Владимира Путина в Индию на 23-ю двустороннюю встречу в декабре", - отметил, в свою очередь, Капур.
https://ria.ru/20250930/indiya-2045152915.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_584b98ea48dc5c318d5a8ffa1d05168f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, александр венедиктов, владимир путин
В мире, Россия, Индия, Александр Венедиктов, Владимир Путин
В Совфеде назвали главную совместную задачу с коллегами из Индии
Одной из главных задач Совфеда сейчас является подготовка визита Путина в Индию