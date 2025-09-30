Правительство не поддержало законопроект о нормах для ручной клади
Правительство не поддержало проект об установке норм веса для ручной клади
Пассажиры в терминале аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект, предлагающий запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, которую авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента сенатором Айратом Гибатдиновым девятого июня.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в документе.
В кабмине отметили, что установление права пассажиров на свободную перевозку в салоне воздушного судна ручной клади создаст риск нарушения безопасности полетов, поскольку не позволит перевозчикам исполнять требования к безопасному размещению ручной клади в салоне воздушного судна.
Как ранее пояснял РИА Новости Гибатдинов, согласно авиационным правилам пассажир имеет право в качестве ручной клади сверх нормы и без взимания дополнительной платы провозить рюкзак с весом и габаритами, установленными правилами перевозчика, дамскую сумку, верхнюю одежду, костыли, трости, ходунки и другие предметы, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна. Он отмечал, что решения Генрокуратуры РФ и судебная практика уже подтвердили, что злоупотребления предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади - незаконны.