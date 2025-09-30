Рейтинг@Mail.ru
Правительство не поддержало законопроект о нормах для ручной клади - РИА Новости, 30.09.2025
17:08 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045458834.html
Правительство не поддержало законопроект о нормах для ручной клади
россия
айрат гибатдинов
общество
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект, предлагающий запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, которую авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента сенатором Айратом Гибатдиновым девятого июня. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в документе. В кабмине отметили, что установление права пассажиров на свободную перевозку в салоне воздушного судна ручной клади создаст риск нарушения безопасности полетов, поскольку не позволит перевозчикам исполнять требования к безопасному размещению ручной клади в салоне воздушного судна. Как ранее пояснял РИА Новости Гибатдинов, согласно авиационным правилам пассажир имеет право в качестве ручной клади сверх нормы и без взимания дополнительной платы провозить рюкзак с весом и габаритами, установленными правилами перевозчика, дамскую сумку, верхнюю одежду, костыли, трости, ходунки и другие предметы, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна. Он отмечал, что решения Генрокуратуры РФ и судебная практика уже подтвердили, что злоупотребления предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади - незаконны.
россия
россия, айрат гибатдинов, общество
Россия, Айрат Гибатдинов, Общество
Правительство не поддержало законопроект о нормах для ручной клади

Правительство не поддержало проект об установке норм веса для ручной клади

Пассажиры в терминале аэропорта Домодедово
Пассажиры в терминале аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пассажиры в терминале аэропорта Домодедово. Архивное фото
Суд признал сокращение "Победой" размеров ручной клади незаконным
30 мая, 18:55
Суд признал сокращение "Победой" размеров ручной клади незаконным
30 мая, 18:55
 
Россия Айрат Гибатдинов Общество
 
 
