Рейтинг@Mail.ru
"Мы потеряли". В Финляндии сделали заявление об Украине - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045458110.html
"Мы потеряли". В Финляндии сделали заявление об Украине
"Мы потеряли". В Финляндии сделали заявление об Украине - РИА Новости, 30.09.2025
"Мы потеряли". В Финляндии сделали заявление об Украине
Европейским лидерам следует перестать разжигать опасную риторику ненависти к России, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T17:06:00+03:00
2025-09-30T17:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_8cb978731114531999945c79229a9b9e.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европейским лидерам следует перестать разжигать опасную риторику ненависти к России, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Европейским политикам следует прекратить разжигать опасную риторику ненависти, поскольку напряженность растет все сильнее. Какова стратегия прекращения конфликта? Собираемся ли мы отправить европейские войска на Украину? Неужели мы полностью потеряли чувство реальности?" — написал он. В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерений нападать ни на одну страну НАТО: в этом нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла.
https://ria.ru/20250930/orban-2045432374.html
https://ria.ru/20250930/ukraina-2045419255.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_4d3c54f145e379e0c4c09e517b4c8bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО
"Мы потеряли". В Финляндии сделали заявление об Украине

Политик Мема призвал Европу прекратить разжигать ненависть к России

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европейским лидерам следует перестать разжигать опасную риторику ненависти к России, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Европейским политикам следует прекратить разжигать опасную риторику ненависти, поскольку напряженность растет все сильнее. Какова стратегия прекращения конфликта? Собираемся ли мы отправить европейские войска на Украину? Неужели мы полностью потеряли чувство реальности?" — написал он.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Орбан обратился к Туску после слов о войне с Россией
Вчера, 15:48
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерений нападать ни на одну страну НАТО: в этом нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Над самим Киевом". В Британии предложили новый план против России
Вчера, 15:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала