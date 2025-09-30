https://ria.ru/20250930/rossiya-2045458110.html

"Мы потеряли". В Финляндии сделали заявление об Украине

30.09.2025

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европейским лидерам следует перестать разжигать опасную риторику ненависти к России, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Европейским политикам следует прекратить разжигать опасную риторику ненависти, поскольку напряженность растет все сильнее. Какова стратегия прекращения конфликта? Собираемся ли мы отправить европейские войска на Украину? Неужели мы полностью потеряли чувство реальности?" — написал он. В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерений нападать ни на одну страну НАТО: в этом нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла.

