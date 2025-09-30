https://ria.ru/20250930/rossiya-2045458110.html
"Мы потеряли". В Финляндии сделали заявление об Украине
"Мы потеряли". В Финляндии сделали заявление об Украине - РИА Новости, 30.09.2025
"Мы потеряли". В Финляндии сделали заявление об Украине
Европейским лидерам следует перестать разжигать опасную риторику ненависти к России, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T17:06:00+03:00
2025-09-30T17:06:00+03:00
2025-09-30T17:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_8cb978731114531999945c79229a9b9e.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европейским лидерам следует перестать разжигать опасную риторику ненависти к России, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Европейским политикам следует прекратить разжигать опасную риторику ненависти, поскольку напряженность растет все сильнее. Какова стратегия прекращения конфликта? Собираемся ли мы отправить европейские войска на Украину? Неужели мы полностью потеряли чувство реальности?" — написал он. В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерений нападать ни на одну страну НАТО: в этом нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла.
https://ria.ru/20250930/orban-2045432374.html
https://ria.ru/20250930/ukraina-2045419255.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_4d3c54f145e379e0c4c09e517b4c8bca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, москва, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО
"Мы потеряли". В Финляндии сделали заявление об Украине
Политик Мема призвал Европу прекратить разжигать ненависть к России