Замгендира "Почты России" рассказал, как компания применяет ИИ-технологии - РИА Новости, 30.09.2025
16:57 30.09.2025
Замгендира "Почты России" рассказал, как компания применяет ИИ-технологии
"Почта России" достаточно давно применяет технологии искусственного интеллекта, в том числе для распознавания посылок, отслеживания инцидентов кибербезопасности
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Почта России" достаточно давно применяет технологии искусственного интеллекта, в том числе для распознавания посылок, отслеживания инцидентов кибербезопасности и оптимизации маршрутов, рассказал заместитель гендиректора компании Дмитрий Чудинов в ходе своего выступления на открытой панельной дискуссии - "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия" в Сколково. "Если говорить про "Почту России", на самом деле компания уже достаточно давно работает с технологиями ИИ. Казалось бы, хайп появился совсем недавно, но если мы говорим про компьютерное зрение, распознавание, работу сортировочных центров, они уже работают с использованием этих алгоритмов. Потому что физически людям распознать, куда кто направит посылку, разложить их по ячейкам, прочитать - достаточно тяжело. Это были первые стартовые технологии", - сказал Чудинов. Компания внедрила также чат-боты и голосовые помощники, которые обрабатывают существенную часть обращений в поддержку. По мнению топ-менеджера, эти технологии показывают значимый экономический эффект практически во всех компаниях, где они применяются. "Одно из новых направлений, которое сейчас делается - это кибербезопасность, потому что сотрудникам центра мониторинга достаточно сложно отслеживать одно, другое, третье сообщение, искать аномалии. А ИИ позволяет это делать в автоматизированном режиме", - сказал Чудинов. Он уточнил, что алгоритмы не определяют степень критичности инцидента - но он позволяет оптимизировать операции. Также компания использует искусственный интеллект в процессах маршрутизации. "Казалось бы, это обычные алгоритмы оптимизационные используются. Да, они действительно используются во многих компаниях, но на текущий момент уже недостаточно правильно моделировать маршрут. Например, математика, когда у тебя 40 тысяч точек, у тебя мультимодальная логистика - это поезда, это самолеты, это сортировочные объекты, люди. … Здесь приходят на помощь в том числе технологии ИИ. Она (нейросеть - ред.) позволяет оптимизировать эти алгоритмы уже на уровне компаний", - сказал замглавы "Почты России".
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Почта России" достаточно давно применяет технологии искусственного интеллекта, в том числе для распознавания посылок, отслеживания инцидентов кибербезопасности и оптимизации маршрутов, рассказал заместитель гендиректора компании Дмитрий Чудинов в ходе своего выступления на открытой панельной дискуссии - "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия" в Сколково.
"Если говорить про "Почту России", на самом деле компания уже достаточно давно работает с технологиями ИИ. Казалось бы, хайп появился совсем недавно, но если мы говорим про компьютерное зрение, распознавание, работу сортировочных центров, они уже работают с использованием этих алгоритмов. Потому что физически людям распознать, куда кто направит посылку, разложить их по ячейкам, прочитать - достаточно тяжело. Это были первые стартовые технологии", - сказал Чудинов.
Компания внедрила также чат-боты и голосовые помощники, которые обрабатывают существенную часть обращений в поддержку. По мнению топ-менеджера, эти технологии показывают значимый экономический эффект практически во всех компаниях, где они применяются.
"Одно из новых направлений, которое сейчас делается - это кибербезопасность, потому что сотрудникам центра мониторинга достаточно сложно отслеживать одно, другое, третье сообщение, искать аномалии. А ИИ позволяет это делать в автоматизированном режиме", - сказал Чудинов. Он уточнил, что алгоритмы не определяют степень критичности инцидента - но он позволяет оптимизировать операции.
Также компания использует искусственный интеллект в процессах маршрутизации.
"Казалось бы, это обычные алгоритмы оптимизационные используются. Да, они действительно используются во многих компаниях, но на текущий момент уже недостаточно правильно моделировать маршрут. Например, математика, когда у тебя 40 тысяч точек, у тебя мультимодальная логистика - это поезда, это самолеты, это сортировочные объекты, люди. … Здесь приходят на помощь в том числе технологии ИИ. Она (нейросеть - ред.) позволяет оптимизировать эти алгоритмы уже на уровне компаний", - сказал замглавы "Почты России".
