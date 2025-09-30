Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал использовать ИИ в стратегически важных отраслях
16:28 30.09.2025 (обновлено: 18:42 30.09.2025)
Медведев призвал использовать ИИ в стратегически важных отраслях
технологии
сколково
дмитрий медведев
россия
общество
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект надо использовать в стратегически важных отраслях, применять для укрепления оборонной мощи России и повышения боеспособности ВС РФ, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сегодня искусственный интеллект открывает перед нами огромные возможности. Главная задача – сделать его применение не только эффективным, но и безопасным. Использовать ИИ в стратегически важных отраслях промышленности, в науке и критической инфраструктуре. И конечно, применять его для укрепления оборонной мощи России, повышения боеспособности наших Вооружённых сил", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Медведев во вторник принял участие в дискуссии о развитии искусственного интеллекта "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия" с участием компаний-разработчиков, которая прошла в Сколково.
технологии, сколково, дмитрий медведев, россия, общество
Технологии, Сколково, Дмитрий Медведев, Россия, Общество
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в панельной дискуссии на "Дне ИИ" в инновационном центре "Сколково" в Москве. 30 сентября 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в панельной дискуссии на "Дне ИИ" в инновационном центре "Сколково" в Москве. 30 сентября 2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект надо использовать в стратегически важных отраслях, применять для укрепления оборонной мощи России и повышения боеспособности ВС РФ, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня искусственный интеллект открывает перед нами огромные возможности. Главная задача – сделать его применение не только эффективным, но и безопасным. Использовать ИИ в стратегически важных отраслях промышленности, в науке и критической инфраструктуре. И конечно, применять его для укрепления оборонной мощи России, повышения боеспособности наших Вооружённых сил", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Медведев во вторник принял участие в дискуссии о развитии искусственного интеллекта "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия" с участием компаний-разработчиков, которая прошла в Сколково.
ТехнологииСколковоДмитрий МедведевРоссияОбщество
 
 
