Медведев призвал использовать ИИ в стратегически важных отраслях

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект надо использовать в стратегически важных отраслях, применять для укрепления оборонной мощи России и повышения боеспособности ВС РФ, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сегодня искусственный интеллект открывает перед нами огромные возможности. Главная задача – сделать его применение не только эффективным, но и безопасным. Использовать ИИ в стратегически важных отраслях промышленности, в науке и критической инфраструктуре. И конечно, применять его для укрепления оборонной мощи России, повышения боеспособности наших Вооружённых сил", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Медведев во вторник принял участие в дискуссии о развитии искусственного интеллекта "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия" с участием компаний-разработчиков, которая прошла в Сколково.

