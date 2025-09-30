https://ria.ru/20250930/rossiya-2045437156.html
В Совбезе прокомментировали участие Индии в учениях "Запад-2025"
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Участие индийских военнослужащих в учениях "Запад-2025" вызвало беспокойство на Западе, Нью-Дели пытались от этого отговорить, заявил во вторник заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. "Признательны вам за участие индийских военных в учениях "Запад-2025". Знаем, что в западных столицах это привело к беспокойству, и Нью-Дели пытались отговорить от участия", - сказал Венедиктов на консультациях по региональным вопросам с заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Паваном Капуром. Совместное стратегическое учение РФ и Белоруссии "Запад-2025" прошло с 12 по 16 сентября. Его целью была проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учение были приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
