В Совбезе прокомментировали участие Индии в учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 30.09.2025
16:04 30.09.2025
В Совбезе прокомментировали участие Индии в учениях "Запад-2025"
В Совбезе прокомментировали участие Индии в учениях "Запад-2025"
в мире
нью-дели
россия
индия
александр венедиктов
одкб
шос
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Участие индийских военнослужащих в учениях "Запад-2025" вызвало беспокойство на Западе, Нью-Дели пытались от этого отговорить, заявил во вторник заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. "Признательны вам за участие индийских военных в учениях "Запад-2025". Знаем, что в западных столицах это привело к беспокойству, и Нью-Дели пытались отговорить от участия", - сказал Венедиктов на консультациях по региональным вопросам с заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Паваном Капуром. Совместное стратегическое учение РФ и Белоруссии "Запад-2025" прошло с 12 по 16 сентября. Его целью была проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учение были приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
в мире, нью-дели, россия, индия, александр венедиктов, одкб, шос
В мире, Нью-Дели, Россия, Индия, Александр Венедиктов, ОДКБ, ШОС
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Участие индийских военнослужащих в учениях "Запад-2025" вызвало беспокойство на Западе, Нью-Дели пытались от этого отговорить, заявил во вторник заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Признательны вам за участие индийских военных в учениях "Запад-2025". Знаем, что в западных столицах это привело к беспокойству, и Нью-Дели пытались отговорить от участия", - сказал Венедиктов на консультациях по региональным вопросам с заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Паваном Капуром.
Совместное стратегическое учение РФ и Белоруссии "Запад-2025" прошло с 12 по 16 сентября. Его целью была проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учение были приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии
28 мая, 22:04
 
