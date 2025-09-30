https://ria.ru/20250930/rossiya-2045379152.html

Россия входит в узкий клуб стран, развивающих ИИ, заявил Медведев

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия входит в довольно узкий клуб стран, развивающих искусственный интеллект, это круто, и стране важно не растерять такое конкурентное преимущество, сказал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Во вторник он принял участие в открытой панельной дискуссии в "Сколково", посвященной развитию искусственного интеллекта. Медведев отметил, что ядерных держав в мире действительно пока больше, чем тех стран, которые развивают генеративный искусственный интеллект. "Я думаю, что мы тоже кого-то не видим из тех стран, которые эти технологии (генеративного ИИ - ред.) двигают, но которые о себе заявят. Но то, что мы сейчас находимся внутри этого довольно узкого клуба, это круто. Это то конкурентное преимущество, которое у нас пока есть и которое было бы здорово не растерять", - сказал Медведев. Говоря о развитии технологий ИИ в мире, он упомянул, что все идет гораздо быстрее, чем казалось раньше. "Все идет гораздо более быстрыми темпами. С одной стороны, это интересно, с другой стороны, в этом есть и что-то даже отчасти пугающее, поскольку нужно понимать, в каком направлении мы движемся", - отметил зампред Совбеза.

