Путин подписал указ о порядке приватизации федерального имущества - РИА Новости, 30.09.2025
14:30 30.09.2025 (обновлено: 14:42 30.09.2025)
Путин подписал указ о порядке приватизации федерального имущества
Путин подписал указ о порядке приватизации федерального имущества
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности". Документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, прописывает, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны возможна ускоренная процедура продажи имущества, которую от имени Российской Федерации будет проводить банк ПСБ. Указ подписан "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов РФ и в соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ "О безопасности" и от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". "Установить, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ реализация имущества, находящегося в федеральной собственности, может осуществляться с учетом следующих особенностей", - говорится в документе.
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин подписал указ о порядке приватизации федерального имущества

Путин подписал указ об особом порядке приватизации федерального имущества

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности". Документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, прописывает, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны возможна ускоренная процедура продажи имущества, которую от имени Российской Федерации будет проводить банк ПСБ.
Указ подписан "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов РФ и в соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ "О безопасности" и от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".
"Установить, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ реализация имущества, находящегося в федеральной собственности, может осуществляться с учетом следующих особенностей", - говорится в документе.
Заголовок открываемого материала