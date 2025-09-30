https://ria.ru/20250930/rossiya-2045372186.html

Путин подписал указ о порядке приватизации федерального имущества

Путин подписал указ о порядке приватизации федерального имущества - РИА Новости, 30.09.2025

Путин подписал указ о порядке приватизации федерального имущества

Президент России Владимир Путин подписал указ "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности". Документ, размещенный... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности". Документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, прописывает, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны возможна ускоренная процедура продажи имущества, которую от имени Российской Федерации будет проводить банк ПСБ. Указ подписан "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов РФ и в соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ "О безопасности" и от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". "Установить, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ реализация имущества, находящегося в федеральной собственности, может осуществляться с учетом следующих особенностей", - говорится в документе.

