Хуснуллин рассказал о развитии финсектора в новых регионах

Хуснуллин рассказал о развитии финсектора в новых регионах

Финансовый сектор в новых российских регионах развивается прорывными темпами благодаря заходу на территории крупных российских банков, заявил вице-премьер РФ

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансовый сектор в новых российских регионах развивается прорывными темпами благодаря заходу на территории крупных российских банков, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "У нас хороший прирост финансового сектора (в новых регионах - ред.), ваше решение, что крупные банки должны зайти, оно просто дало прорывной толчок. Если мы начинали с кредитного портфеля в 10 млрд (рублей - ред.), у нас 175 млрд (рублей - ред.) работает денег в экономике регионов", - доложил Хуснуллин.

Путин на встрече с Заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным Владимир Путин провёл встречу с Заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным Вице-премьер доложил о ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Особое внимание уделено вопросам развития Донбасса и Новороссии и их интеграции в отечественную экономику. 2025-09-30T14:26 true PT1M19S

