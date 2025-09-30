Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин рассказал о развитии финсектора в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045370792.html
Хуснуллин рассказал о развитии финсектора в новых регионах
Хуснуллин рассказал о развитии финсектора в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2025
Хуснуллин рассказал о развитии финсектора в новых регионах
Финансовый сектор в новых российских регионах развивается прорывными темпами благодаря заходу на территории крупных российских банков, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:26:00+03:00
2025-09-30T14:26:00+03:00
экономика
россия
марат хуснуллин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045365748_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_084be47c2f1a358cc554aa04a28ad819.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансовый сектор в новых российских регионах развивается прорывными темпами благодаря заходу на территории крупных российских банков, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "У нас хороший прирост финансового сектора (в новых регионах - ред.), ваше решение, что крупные банки должны зайти, оно просто дало прорывной толчок. Если мы начинали с кредитного портфеля в 10 млрд (рублей - ред.), у нас 175 млрд (рублей - ред.) работает денег в экономике регионов", - доложил Хуснуллин.
https://ria.ru/20250930/khusnullin-2045368557.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с Заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным
Владимир Путин провёл встречу с Заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным Вице-премьер доложил о ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Особое внимание уделено вопросам развития Донбасса и Новороссии и их интеграции в отечественную экономику.
2025-09-30T14:26
true
PT1M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045365748_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a47f4b2284fe45ad74cce5429895e737.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, марат хуснуллин, владимир путин
Экономика, Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Хуснуллин рассказал о развитии финсектора в новых регионах

Хуснуллин: финсектор в новых российских регионах развивается прорывными темпами

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансовый сектор в новых российских регионах развивается прорывными темпами благодаря заходу на территории крупных российских банков, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас хороший прирост финансового сектора (в новых регионах - ред.), ваше решение, что крупные банки должны зайти, оно просто дало прорывной толчок. Если мы начинали с кредитного портфеля в 10 млрд (рублей - ред.), у нас 175 млрд (рублей - ред.) работает денег в экономике регионов", - доложил Хуснуллин.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Хуснуллин доложил Путину о предприятиях, работающих в СЭЗ в новых регионах
Вчера, 14:17
 
ЭкономикаРоссияМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала