Хуснуллин рассказал о развитии финсектора в новых регионах
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финансовый сектор в новых российских регионах развивается прорывными темпами благодаря заходу на территории крупных российских банков, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "У нас хороший прирост финансового сектора (в новых регионах - ред.), ваше решение, что крупные банки должны зайти, оно просто дало прорывной толчок. Если мы начинали с кредитного портфеля в 10 млрд (рублей - ред.), у нас 175 млрд (рублей - ред.) работает денег в экономике регионов", - доложил Хуснуллин.
Владимир Путин провёл встречу с Заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным
Вице-премьер доложил о ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Особое внимание уделено вопросам развития Донбасса и Новороссии и их интеграции в отечественную экономику.
