Глава Прохоровского района Белгородской области покинет свой пост

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что глава Прохоровского района Сергей Канищев покидает свой пост. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T14:18:00+03:00

прохоровский район

белгородская область

вячеслав гладков

единая россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045367579_0:535:2048:1687_1920x0_80_0_0_d436d559470171f8ef7a6dbc50789544.jpg

БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что глава Прохоровского района Сергей Канищев покидает свой пост. "Сергей Михайлович Канищев покидает пост главы Прохоровского района", - написал Гладков в своем канале в Max. По данным сайта партии "Единая Россия", Канищев занимал должность главы администрации Прохоровского района с 2009 года.

