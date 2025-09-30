Рейтинг@Mail.ru
Глава Прохоровского района Белгородской области покинет свой пост - РИА Новости, 30.09.2025
14:18 30.09.2025
Глава Прохоровского района Белгородской области покинет свой пост
Глава Прохоровского района Белгородской области покинет свой пост - РИА Новости, 30.09.2025
Глава Прохоровского района Белгородской области покинет свой пост
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что глава Прохоровского района Сергей Канищев покидает свой пост. РИА Новости, 30.09.2025
БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что глава Прохоровского района Сергей Канищев покидает свой пост. "Сергей Михайлович Канищев покидает пост главы Прохоровского района", - написал Гладков в своем канале в Max. По данным сайта партии "Единая Россия", Канищев занимал должность главы администрации Прохоровского района с 2009 года.
прохоровский район
белгородская область
прохоровский район, белгородская область, вячеслав гладков, единая россия, политика
Прохоровский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Единая Россия, Политика
Глава Прохоровского района Белгородской области покинет свой пост

Глава Прохоровского района Белгородской области Канищев покинет свой пост

© Фото : пресс-служба администрации Прохоровского районаГлава Прохоровского района Белгородской области Сергей Канищев
Глава Прохоровского района Белгородской области Сергей Канищев - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : пресс-служба администрации Прохоровского района
Глава Прохоровского района Белгородской области Сергей Канищев. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что глава Прохоровского района Сергей Канищев покидает свой пост.
"Сергей Михайлович Канищев покидает пост главы Прохоровского района", - написал Гладков в своем канале в Max.
По данным сайта партии "Единая Россия", Канищев занимал должность главы администрации Прохоровского района с 2009 года.
Въездная стела Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа с поста
26 мая, 08:15
 
Прохоровский район Белгородская область Вячеслав Гладков Единая Россия Политика
 
 
Заголовок открываемого материала