https://ria.ru/20250930/rossiya-2045368737.html
Глава Прохоровского района Белгородской области покинет свой пост
Глава Прохоровского района Белгородской области покинет свой пост - РИА Новости, 30.09.2025
Глава Прохоровского района Белгородской области покинет свой пост
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что глава Прохоровского района Сергей Канищев покидает свой пост. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:18:00+03:00
2025-09-30T14:18:00+03:00
2025-09-30T14:18:00+03:00
прохоровский район
белгородская область
вячеслав гладков
единая россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045367579_0:535:2048:1687_1920x0_80_0_0_d436d559470171f8ef7a6dbc50789544.jpg
БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что глава Прохоровского района Сергей Канищев покидает свой пост. "Сергей Михайлович Канищев покидает пост главы Прохоровского района", - написал Гладков в своем канале в Max. По данным сайта партии "Единая Россия", Канищев занимал должность главы администрации Прохоровского района с 2009 года.
https://ria.ru/20250526/bondarev-2019042889.html
прохоровский район
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045367579_0:423:2048:1959_1920x0_80_0_0_0ccfaca82609b94f427daf332c1394b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прохоровский район, белгородская область, вячеслав гладков, единая россия, политика
Прохоровский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Единая Россия, Политика
Глава Прохоровского района Белгородской области покинет свой пост
Глава Прохоровского района Белгородской области Канищев покинет свой пост