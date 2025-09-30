https://ria.ru/20250930/rossiya-2045333561.html

В Финляндии выступили с громким заявлением по отношению к России

В Финляндии выступили с громким заявлением по отношению к России - РИА Новости, 30.09.2025

В Финляндии выступили с громким заявлением по отношению к России

Запад должен восстановить диалог с Россией и прекратить эскалацию ради мира, пишет экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Запад должен восстановить диалог с Россией и прекратить эскалацию ради мира, пишет экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Нам необходимо создать более спокойный мир, восстановить диалог с Россией и прекратить эту опасную эскалацию", — указал он. По его мнению, Запад изолирует себя, пока Россия укрепляет отношения с другими сверхдержавами и другими развивающимися государствами. "Когда главы развивающихся стран встречаются вместе, то они обсуждают бизнес и экономический рост, а мы опустились до того, что проводим очередную встречу с Зеленским ради обсуждения поставок еще большего количества вооружений", — посетовал Мема. Накануне профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди заявил РИА Новости, что западным странам становится все сложнее вводить новые санкции против России и Ирана по причине собственной изоляции и потери своих союзников.

