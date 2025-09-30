Рейтинг@Mail.ru
Минтранс допустил появление аэротакси в России в ближайшие десять лет - РИА Новости, 30.09.2025
04:39 30.09.2025
Минтранс допустил появление аэротакси в России в ближайшие десять лет
2025-09-30T04:39:00+03:00
2025-09-30T04:39:00+03:00
россия
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Аэротакси в ближайшие 10 лет имеют шансы появиться в отдельных городах России при успешной сертификации и инфраструктуре, а полностью беспилотные пассажирские самолеты являются более далекой перспективой, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. Самолеты, напомнили в Минтрансе, давно оснащены автопилотом и сложными системами помощи, но это не полноценная беспилотная эксплуатация — автопилот действует в рамках сертифицированных режимов под контролем экипажа. "Аэротакси имеют шансы появиться в отдельных городах при успешной сертификации и инфраструктуре. Полностью беспилотные пассажирские авиалайнеры — более далекая перспектива, вероятно поэтапная и на ограниченных маршрутах", - ответили в Минтрансе РФ в преддверии международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025" на вопрос, реально ли в ближайшее десятилетие появление беспилотных самолетов в России. Для массового перехода на беспилотные самолеты, пояснили в министерстве, нужны дальнейшие достижения в навигации, обнаружении препятствий, надежных каналах связи и кибербезопасности, а также изменение нормативной базы, и, конечно, общественное доверие. "В результате грузовые и специализированные беспилотники получат более широкое применение в ограниченных зонах в ближайшие годы", - сказали в Минтрансе.
россия
2025
Новости
ru-RU
россия
Россия
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Аэротакси в ближайшие 10 лет имеют шансы появиться в отдельных городах России при успешной сертификации и инфраструктуре, а полностью беспилотные пассажирские самолеты являются более далекой перспективой, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
Самолеты, напомнили в Минтрансе, давно оснащены автопилотом и сложными системами помощи, но это не полноценная беспилотная эксплуатация — автопилот действует в рамках сертифицированных режимов под контролем экипажа.
"Аэротакси имеют шансы появиться в отдельных городах при успешной сертификации и инфраструктуре. Полностью беспилотные пассажирские авиалайнеры — более далекая перспектива, вероятно поэтапная и на ограниченных маршрутах", - ответили в Минтрансе РФ в преддверии международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025" на вопрос, реально ли в ближайшее десятилетие появление беспилотных самолетов в России.
Для массового перехода на беспилотные самолеты, пояснили в министерстве, нужны дальнейшие достижения в навигации, обнаружении препятствий, надежных каналах связи и кибербезопасности, а также изменение нормативной базы, и, конечно, общественное доверие.
"В результате грузовые и специализированные беспилотники получат более широкое применение в ограниченных зонах в ближайшие годы", - сказали в Минтрансе.
Россия
 
 
