СМИ: киностудию "Союзмульфильм" приватизировали

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Государство продало свою долю киностудии "Союзмульфильм" за 1,12 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на текст пояснительной записки к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год."В документе говорится, что поступления от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, вырастут на 1,12 миллиарда рублей, что в основном связано с поступлениями от приватизации АО "Киностудия "Союзмультфильм"", — говорится в материале.Представитель "Союзмультфильма" подтвердил РБК факт продажи студии, но отказался сообщать детали сделки, сославшись на конфиденциальность.Киностудия "Союзмультфильм" – советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов. Создана 10 июня 1936 года как "Союздетмультфильм" на основании приказа Главного управления кинофотопромышленности (ГУКФ) в результате объединения московских анимационных студий — мультмастерских "Межрабпромфильма", "Мосфильма" и мультстудии ГУКФ.

